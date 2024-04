Genshin Impact: tutti i dettagli su Coppa del principe, nuova stagione dell’Astra Carnival

HoYoverse ha annunciato per Genshin Impact una nuova stagione dell’Astra Carnival: Coppa del principe in arrivo nel 2024 con un sistema di competizione aggiornato. Per la prima volta, i giocatori saranno divisi in due tornei regionali, Paesi occidentali e Paesi orientali, nei quali competeranno con giocatori d’élite provenienti da aree diverse per il titolo di campione e per un premio totale che ammonta a 60.000 USD per regione. Le iscrizioni ai tornei Wild Card iniziano ora, offrendo così l’ultima possibilità di qualificazione alla nuova stagione e ricompense che includono 160 Primogemme e un esclusivo dorso delle carte. Ogni duello, a partire dalla Top 32 alle finali di ogni torneo regionale, verrà trasmesso in diretta durante la nuova stagione. I fan e i giocatori di Genshin Impact, ma anche gli appassionati di Invokazione del genio, potranno assistere ai duelli tramite @AstraCarnival su X, YouTube, Twitch e TikTok, oppure tramite @GenshinImpactOfficial su Twitch e @genshinimpact_en su TikTok.

Invokazione del genio, il gioco di duelli di carte più popolare a Teyvat, è stato presentato per la prima volta nel dicembre del 2022 come una nuova modalità di gioco per Genshin Impact. Nel 2023 è stata introdotta una serie di competizioni per i giocatori di varie regioni, incluso il torneo ufficiale Astra Carnival: Coppa del principe e il torneo della community Festa della Coda di Gatto. Il gruppo di partecipanti all’edizione di quest’anno della Coppa del Principe: Paesi orientali e della Coppa del Principe: Paesi occidentali sarà composto dai giocatori della Top 24 della precedente edizione della Festa della Coda di Gatto e da 8 giocatori che verranno determinati durante i tornei Wild Card.

I tornei Wild Card rappresentano l’ultima opportunità per accedere a questa stagione della Coppa del Principe per coloro che non hanno partecipato alla Festa della Coda di Gatto. Questi tornei si svolgeranno dal 26 al 28 aprile per i Paesi occidentali e dal 17 al 19 maggio per i Paesi orientali. Tutti i partecipanti riceveranno 160 Primogemme dopo aver completato il loro primo duello e coloro che riusciranno a vincere il loro primo Bo3 otterranno un esclusivo dorso delle carte di gioco! Le iscrizioni sono aperte fino alle 23:59:59 del 15 aprile (UTC+8) attraverso il link seguente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed2AcZ1FHGz2ZUsFS9QRyMkAzESeYZnn5Qahbkxq3ku0HFaA/viewform (Atlantic)

Una volta determinati i giocatori qualificati per la Coppa del Principe, dovranno affrontare il Torneo regolare (Top 32) e i turni di eliminatorie (Top 8) per diventare i campioni delle rispettive regioni. Nel Torneo regolare, 32 duellanti casuali verranno divisi in 4 gruppi per determinare gli 8 giocatori più forti. Nei turni di eliminatorie, i migliori 8 giocatori si scontreranno faccia a faccia in duelli Bo5 a doppia eliminazione. Gli ultimi due giocatori rimasti si sfideranno poi in una serie di duelli Bo7 per decretare il campione a cui verrà assegnato un premio di 16.000 USD!

Torneo regolare (Top 32): da maggio a giugno (Paesi occidentali), da giugno a luglio (Paesi orientali)

Eliminatorie (Top 8): luglio (Paesi occidentali), agosto (Paesi orientali)

A partire da maggio, le dirette dell’Astra Carnival: Coppa del principe saranno disponibili tramite @AstraCarnival su X, YouTube, Twitch e TikTok, oppure tramite @GenshinImpactOfficial su Twitch e @genshinimpact_en su TikTok. Per saperne di più, consultate il sito ufficiale dell’Astra Carnival: https://act.hoyoverse.com/ys/event/astracarnival/index.html?lang=en-us#/newsDetail/122982

Informazioni su Genshin Impact

Genshin Impact è un RPG open-world free-to-play dove potrete avventurarvi nel fantastico mondo di Teyvat. Ogni giocatore veste i panni del misterioso viaggiatore, che intraprende un viaggio alla ricerca della verità sulla scomparsa del suo familiare. Sin dalla versione 4.0, è possibile esplorare Fontaine, la quinta delle sette nazioni di Teyvat. I giocatori possono esplorare ognuna di queste nazioni con culture e paesaggi unici, incontrare un variegato gruppo di personaggi, apprendere l’arte del combattimento elementale ed esplorare a fondo un mondo fantastico e pieno di misteri. Grazie alla funzione di cross-progression e alla modalità cooperativa, i giocatori possono ora continuare le loro avventure su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Android e iOS, da soli o con i loro amici.