EA SPORTS UFC 5: arriva l’Historic Roster Update

EA SPORTS UFC 5 ha annunciato una quantità record di novità, a partire da aggiunte di lottatori in-game e proseguendo nell’obiettivo di offrire l’esperienza di gioco più autentica possibile, con un numero ancora maggiore di lottatori presentati attraverso le sembianze iperrealistiche dei personaggi e il movimento facciale per raggiungere un livello superiore nella fedeltà allo sport reale. La prima serie di aggiornamenti significativi del roster sarà disponibile dal 4 aprile e sarà seguita da altre aggiunte di combattenti fino a giugno. Entro la fine di giugno, verranno introdotti oltre 30 lottatori aggiuntivi e verrà raggiunto il 98% di parità con l’attuale classifica degli atleti UFC Top 10 – questo segna la più sostanziale espansione del roster dopo il lancio nella storia di EA SPORTS UFC e ogni lottatore aggiuntivo sarà disponibile gratuitamente con ogni aggiornamento. È possibile consultare il post sul blog ufficiale di UFC che illustra nel dettaglio tutte le aggiunte di lottatori e gli aggiornamenti del gameplay qui.

Ci auguriamo che questo annuncio della quantità senza precedenti di lottatori che si aggiungeranno al roster nei prossimi mesi rappresenti una vittoria importante per la nostra community. Con più di 30 lottatori attivi che si uniranno a UFC 5 da qui alla fine di giugno, tra cui nuovi arrivati in ascesa come Michael “Venom” Page (MVP) e Kayla Harrison, questa è l’espansione post-lancio più consistente della nostra storia e non vediamo l’ora che la nostra community salga di livello con noi.

In vista di UFC 300, che si terrà tra poche settimane, UFC 5 aggiungerà i prossimi 9 lottatori a roster, dal nuovo arrivato Diego Lopes e le sue esplosive sottomissioni all’attesissima aggiunta di Geoff “Handz of Steel” Neal e i suoi colpi da K.O.

I primi nove lottatori aggiunti sono:

Movsar Evloev (#5 FEATHERWEIGHT)

Brendan Allen (#6 MW)

Marina Rodriguez (#6 WSW)

Muhammed Mokaev (#7 FLYWEIGHT)

Serghei Spivac (#9 HW)

Geoff Neal (#10 WW)

Umar Nurmagomedov (#10 BW)

Tracy Cortez (#11 WFW)

Diego Lopes

Oltre ai nove combattenti immediatamente disponibili, nei prossimi mesi verranno presentati oltre 20 combattenti aggiuntivi, tra cui:

Fine aprile

Matheus Nicolau (#5 FLYWEIGHT)

Virna Jandiroba (#5 WSW)

Manel Kape (#6 FLYWEIGHT)

Natalia Silva (#8 WFW)

Nassourdine Imavov (#8 MW)

Marcin Tybura (#8 HW)

Stephen Erceg (#10 FLYWEIGHT)

“MVP” Michael Page (#13 WW)

Drew Dober (#15 LW)

Maggio

Roman Dolidze (#9 MW)

Benoît Saint Denis (#11 LW)

Anthony Hernandez (#12 MW)

Giugno

Pannie Kianzad (#9 WBW)

Loopy Godínez (#10 WSW)

Norma Dumont (#11 WBW)

Tagir Ulanbekov (#12 FLYWEIGHT)

Alexandr Romanov (#13 HW)

Mario Bautista (#13 BW)

Chris Curtis (#14 MW)

Jonathan Martinez (#14 BW)

Caio Borralho (#15 MW)

Kayla Harrison

Michel Pereira

Joaquin Buckley (#11 WW)

Randy Brown

L’esatta tempistica delle aggiunte di combattenti è soggetta a modifiche; dopo aver incorporato questi lottatori aggiuntivi, UFC intende tornare alla normale cadenza di aggiornamento che prevede l’introduzione di 2-3 lottatori a ogni patch, assicurando che il roster di gioco rimanga aggiornato con l’attuale classifica degli atleti UFC.

EA SPORTS ha ascoltato il feedback della community dei giocatori dopo il lancio di UFC 5 – Non solo queste aggiunte al roster forniranno ai fan i combattenti che chiedevano, ma le modifiche al gameplay rivoluzioneranno il modo in cui i giocatori possono utilizzare questi nuovi combattenti. È stato messo a punto il recupero della resistenza tra un round e l’altro, sono state regolate le proprietà di evasione durante le schivate e riequilibrate la velocità e la potenza dei vari tipi di colpo.

Anche le prese e il combattimento a terra sono stati aggiornati con notevoli modifiche alla portata e alla velocità delle entrate in presa doppia e singola. È stato aumentato il costo della resistenza a breve termine per le transizioni modificate a livello muscolare, oltre a una serie di altri aggiustamenti che potete vedere qui sotto. Qui trovate il blog ufficiale di EA SPORTS UFC 5 con informazioni specifiche sugli aggiornamenti della patch.