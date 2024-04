Death Noodle Delivery: un cyberpunk tutto italiano

L’editore Troglobytes Games e gli studi indie Tiny Pixel & Stupidi Pixel annunciano il lancio di Death Noodle Delivery, il loro gioco d’azione narrativa surreale e cyberpunk, disponibile per l’acquisto su Steam per PC a soli 4,99 euro. Death Noodle Delivery vi spinge in un mondo cyberpunk fallito e mortale, dove i pericoli si nascondono in ogni angolo e vivete quelli che potrebbero essere gli ultimi sette giorni di Jimmy.

La maggior parte dei cittadini trascorre la propria vita lavorando e cercando svago tra le mura dei propri appartamenti, collegati al cyberspazio, cercando di dissetarsi con ogni tipo di piacere, dalle IA del sesso a droghe molto forti, sopravvivendo con ansia a crisi su crisi. Non tutti però possono vivere una bella vita e alcuni hanno ancora un lavoro fisico da svolgere. Questo è il caso di Jimmy, il vostro personaggio, che deve consegnare le tagliatelle del suo capo attraverso la città cibernetica, infestata dal crimine, che chiama casa.

Il gioco propone un mix di azione frenetica e narrazione, permettendo ai giocatori di scoprire i segreti del mondo di gioco man mano che avanzano nella sfida di sopravvivenza di sette giorni. Dalle conversazioni con gli stravaganti vicini di casa alla ricerca di hack e piaceri nascosti sul web, i giocatori possono immergersi nel cuore di questa metropoli cyberpunk.

Death Noodle Delivery offre anche la possibilità di potenziare e personalizzare il tuo hoverboard in un’arma formidabile, trasformando la tua vecchia tavola in una potente macchina per uccidere hackerando l’intelligenza artificiale e installando nuovi potenziamenti, come le bombe gatto e il time warp.

Caratteristiche principali:

Attraversate una città cyberpunk sull’orlo del collassoConsegnate le tagliatelle del vostro capo sfuggendo a pericoli come i droni dell’IA e gli autisti scorretti

Imparare le tattiche migliori per sopravvivere a ogni viaggio di consegna e tornare a casa tutti interi

Potenziate il vostro hoverboard da asse da stiro arrugginito a macchina potente

Jailbreak AI per sbloccare nuovi potenziamenti

Utilizzate le simulazioni dell’intelligenza artificiale per esercitarvi nelle consegne e testare le nuove funzioni della scheda.

Interagite con i vicini per scoprire le loro storie nascosteIncontrare le persone che vivono nel vostro appartamento e creare relazioni

Esplorare il web per trovare hack e piaceri

I giocatori console possono anche essere certi che il gioco arriverà presto su altre piattaforme, tra cui Nintendo Switch, Xbox e PlayStation, nel corso dell’anno. Il gioco è oggi disponibile in inglese, italiano, spagnolo, portoghese brasiliano, giapponese, francese, tedesco, coreano, cinese semplificato e turco. Il catalano arriverà a breve con un aggiornamento separato.