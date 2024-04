SaGa Emerald Beyond: tre demo speciali su tre piattaforme differenti

SQUARE ENIX ha pubblicato tre diverse demo giocabili per il GdR di prossima uscita SaGa Emerald Beyond su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (STEAM). Le demo offrono la possibilità di scoprire più informazioni sui personaggi principali di SaGa Emerald Beyond e di iniziare il gioco prima del lancio ufficiale, dato che i salvataggi delle demo potranno essere trasferiti al gioco completo sulle rispettive piattaforme.

Le demo esclusive per le piattaforme PlayStation, Nintendo Switch e PC ti permettono di giocare varie ore delle storie di tre personaggi diversi:

Tsunanori Mido (PlayStation 5 e PlayStation 4): un uomo che può manipolare i kugutsu, delle marionette animate, per proteggere la barriera che circonda la sua casa, Miyako City. Quando la città viene colpita da ogni sorta di fenomeno sovrannaturale, Tsunori viaggia in altri mondi per cercare quattro spiriti elementali e riportare l’ordine nel regno spirituale.

Ameya (Nintendo Switch): un’apprendista strega che visita Miyako City e finge di essere una studentessa come parte del suo esame finale. Dopo che Ameya viene attaccata da una persona sconosciuta, perde tutti i suoi poteri magici e deve trovare il modo di recuperare quello che ha perso per passare l’esame.

Diva No. 5 (PC): una cantante robot originaria del mondo di Avalon, progettata per cantare e ballare. Dopo aver cantato una canzone proibita, le funzionalità di memoria e di canto di Diva vengono sigillate, facendole perdere il lavoro e la musica stessa. Disperata, Diva butta via il suo corpo “umano” e accetta un invito da una società segreta, abbandonando così Avalon.

SaGa Emerald Beyond uscirà il 25 aprile 2024 in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC e dispositivi iOS e Android. È già possibile pre-ordinarlo su PC e console. SaGa Emerald Beyond è il capitolo più recente della lunga storia del progetto SaGa di SQUARE ENIX, che va avanti da 35 anni. Per ulteriori informazioni, visitate: https://saga-franchise.square-enix-games.com/en-gb/games/sgeb.