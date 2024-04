Flint Treasure of Oblivion: primo trailer del GDR Tattico

Il publisher Microids e lo studio Savage Level presentano Flint Treasure of Oblivion, in uscita nel quarto trimestre del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e svelano un primo trailer che offre un assaggio dell’avventura che attende i giocatori. Flint Treasure of Oblivion è il primo gioco di Savage Level, un team di veterani del settore fondato nel 2021, che promette un’esperienza di gioco che combina una storia ricca con un gameplay profondo e accessibile.

Flint: Treasure of Oblivion è un’occasione per noi di sviluppare un gioco in un universo che ci ha sempre appassionato. Questo gioco ci dà la possibilità di informare il grande pubblico su cosa sia stata realmente la pirateria, spesso rappresentata in modo caricaturale e sbagliato. Flint: Treasure of Oblivion è il culmine di un processo di ripensamento volto a superare i cliché della narrazione nei videogiochi. Con questo titolo, proponiamo un modo originale di raccontare storie attraverso il medium del fumetto e cogliamo l’occasione per mettere in luce i fumetti franco-belgi che ci hanno fatto sognare fin dalla nostra infanzia.

dichiarano Aurélien e Maxime Josse, fondatori di Savage Level.

Preparati ad imbarcarti al fianco del Capitano Flint, del suo vicecomandante Billy Bones e della sua ciurma di vecchi marinai alla ricerca di un tesoro leggendario che promette libertà e fortuna. Con una narrazione originale che utilizza i fumetti tradizionali come mezzo narrativo, Flint: Treasure of Oblivion invita i giocatori a immergersi in un’avventura piratesca storicamente accurata e condita di fantasia.

Flint Treasure of Oblivion offre avventura, ma anche profondità strategica grazie alle sue meccaniche di combattimento a turni, rinfresca inoltre le basi del genere attingendo alle meccaniche dei giochi di ruolo e dei giochi da tavolo, in particolare attraverso i tiri di dado. Quando i giocatori compongono il loro equipaggio, ogni membro possiede abilità uniche da utilizzare, che permettono di adattare la strategia al proprio stile di gioco. Durante le fasi tattiche, i giocatori possono usare carte abilità e caratteristiche per migliorare i membri dell’equipaggio e ottenere un vantaggio sugli avversari. Issa la vela e parti alla scoperta dei segreti sepolti nelle terre lontane di Flint: Treasure of Oblivion.

Caratteristiche principali di Flint Treasure of Oblivion:

COMBATTIMENTO TATTICO A TURNI: una buona preparazione è fondamentale! Scegli i membri del tuo equipaggio con abilità uniche, ottieni nuove competenze e migliora i tuoi dadi. Durante le fasi tattiche, usa le carte per attivare le abilità e gli attributi e influenza il combattimento con i lanci dei dadi.

NARRATIVA A FUMETTI: immergiti in una narrazione che, al di là dei codici consueti dei fumetti (onomatopee, bolle di pronuncia), offre ai giocatori fumetti originali e dinamici.

ESPLORAZIONE: scopri un mondo magnifico, dalla città francese di Saint-Malo ai paesaggi esotici dell’America centrale. Visita ambienti diversi (città, accampamenti, giungla, grotte…) grazie all’Unreal Engine 5.

MONDO DELLA PIRATERIA DI ISPIRAZIONE STORICA: il gioco ricrea fedelmente un mondo di pirateria, incorporando elementi storici (lingua, costumi, armi) che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente.