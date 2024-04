FOAMSTARS: la nuova stagione si intitolerà “Mysterious Swing”

SQUARE ENIX ha svelato che FOAMSTARS, lo “schiumoso” party-shooter online 4 vs 4, darà inizio alla sua nuova stagione MYSTERIOUS SWING il 13 aprile. Presto sia i vecchi che i nuovi giocatori avranno accesso a un nuovo personaggio, a dei nuovi eventi e a una serie di contenuti cosmetici gratuiti e premium. MYSTERIOUS SWING sarà disponibile per tutti i giocatori e si svolgerà dal 13 aprile al 18 maggio.

Tra i contenuti di MYSTERIOUS SWING troviamo:

· Una nuova Foamstar, Chloe Noir: è una misteriosa direttrice di una galleria d’arte che usa un fucile di schiuma che spara in linea retta per annientare i nemici usando Astro, il suo mostro di bolle. Puoi ottenere Chloe Noir gratuitamente come ricompensa per aver raggiunto il rango 31 del pass stagionale o immediatamente acquistando il pass premium.

· Oggetti settimanali gratuiti a tempo limitato: entra nel negozio di FOAMSTARS ogni venerdì per ottenere dei contenuti gratuiti. Ogni settimana c’è un oggetto gratis per tutti i giocatori, tra cui una skin per Mel T, una skin per la pistola di schiuma Jet Giustizia e altro ancora.

· Festa da classifica: due eventi stagionali a tempo limitato, Festa da classifica stella solitaria per il gioco in singolo e Festa da classifica in stile tribale a squadre.

· Festa estrema: sfida altri giocatori in due eventi speciali a tema. La Festa a tema Chloe Noir, in cui ogni squadra di giocatori affronta le squadre avversarie controllando Chloe Noir, e la Festa a tema Pen Guina, in cui i giocatori possono combattere usando solo Pen Guina con le sue abilità Bomba Toboga e Marcia dell’Imperatore.

Per ulteriori informazioni, inclusi gli orari stagionali degli eventi, visitate il blog e i social del gioco. FOAMSTARS è disponibile al prezzo di 29,99 € su PlayStation Store e richiede un abbonamento a PlayStation Plus. Il pass stagionale premium è disponibile al prezzo di 5,99 €.