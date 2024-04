Shin Megami Tensei V Vengeance: nuovo trailer per il J-RPG Atlus

ATLUS ha diffuso il secondo trailer ufficiale di Shin Megami Tensei V Vengence, mostrando una miriade di nuovi demoni, dungeon inediti, una forma evoluta per il protagonista Nahobino e molte altre novità. Shin Megami Tensei V Vengeance è stato originariamente svelato durante il Nintendo Direct Partner Showcase di febbraio. Non perdetevi il nuovo trailer che offre uno sguardo approfondito sul gioco.

È importante sottolineare che i preordini per le copie fisiche sono già disponibili per PlayStation 5, Xbox Series / Xbox One e Switch. Allo stesso tempo, è possibile preordinare le versioni digitali per PlayStation 5 e PlayStation 4 tramite il PlayStation Store, per Xbox Series e Xbox One attraverso il Microsoft Store, e per PC su Steam e Microsoft Store. I preordini digitali per Switch saranno aperti in un secondo momento, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti in merito. Shin Megami Tensei V Vengeance uscirà il 14 giugno per PS 4 & 5, Xbox Series X/S e One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Microsoft Store. Questa la sinossi ufficiale:

Articoli Consigliati FOAMSTARS: la nuova stagione si intitolerà “Mysterious Swing” Cosplay Grand Tour è il nuovo evento di Riot Games

Nei panni di un liceale, vi ritrovate in un mondo che si sta sgretolando, fra i resti di una Tokyo che non c’è più. Distrutto dalla guerra, l’Aldilà conosciuto come Da’at cela molti segreti fra le sue rovine ed è disseminato di pericoli. Per sopravvivere all’assalto dei demoni in queste terre desolate non potete fare altro che accettare l’aiuto di un misterioso personaggio, Aogami. Dalla vostra fusione nasce il Nahobino, una creatura maledetta in grado di combattere i demoni o farseli amici. Con questo nuovo potere, dovrete scoprire cos’è successo a Tokyo e decidere il destino del mondo.