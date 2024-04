World of Warcraft Classic: la Season of Discovery entra nella Fase 3

Gli avventurieri e gli esploratori di Azeroth che stanno rivelando i segreti di World of Warcraft Classic nella Season of Discovery hanno ora nuove zone e una nuova incursione da conquistare, dato che la Fase 3 è disponibile. In questa nuova tappa, i personaggi potranno accumulare esperienza fino ad arrivare al livello 50 e affrontare nuove attività di livello massimo, tra cui:

NUOVA INCURSIONE DI LIVELLO 50:

Temple of Atal’Hakkar (Sunken Temple)

Gli avventurieri più coraggiosi possono esplorare la prima incursione da 20 giocatori della Season of Discovery.

Quest’esperienza riprogettata offre 8 boss con nuove meccaniche e ricompense epiche.

Articoli Consigliati GTA Online: GTA$ e RP doppi con la partecipa alle nuove gare multiveicolo Tekken 8: trailer italiano di lancio per Eddy Gordo

NUOVO EVENTO PVA:

Nightmare Incursion

I giocatori potranno affrontare un evento PvA completamente nuovo per scoprirne di più sulla storia che lega i misteriosi portali del sogno ad Ashenvale, Duskwood, Hinterlands e Feralas e l’incursione al Sunken Temple.

I player potranno ottenere nuovi oggetti grazie alla reputazione con la fazione Emerald Wardens.

NUOVE RUNE

Ogni classe avrà fino a sei nuove rune che i giocatori dovranno scoprire, in linea con il tema scoperta e sperimentazione, e potranno essere abbinate ad abilità aggiuntive sbloccate salendo di livello.

NUOVE RICOMPENSE PVP

I gradi PvP sono aumentati da 5 a 7 e prevedono ricompense nuovissime, tra cui nuovi set PvP di classe!

Per l’attuale evento PvP Blood Moon, introdotto nella Fase 2, le ricompense saranno aggiornate al livello 50 con nuove valute da raccogliere e spendere.

IL BENEFICIO DISCOVERER’S DELIGHT CONTINUA

Chi ha deciso di affrontare la Season of Discovery tardi, o per la prima volta, potrà recuperare il tempo perduto con il beneficio Discoverer’s Delight, che ora offre un aumento permanente dell’esperienza guadagnata del 100% fino al livello 39 e del 50% per i livelli 40-49.