Coppa eFootball Italia torna in campo per il secondo anno

Konami Digital Entertainment annuncia la seconda edizione del torneo eSports italiano “Coppa eFootball Italia“. Si tratta di una nuova competizione eSports lanciata nel 2022, un torneo in-game dedicato ai player italiani. I fan indosseranno i colori dei propri club italiani preferiti dal roster KONAMI, i migliori giocatori si sfideranno per portare a casa l’ambito titolo.

Coinvolti otto club partner eFootball

KONAMI annuncia che tutti gli otto club partner eFootball con sede in Italia saranno giocabili nella “Coppa eFootball Italia”: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio, SSC Napoli e Pisa SC.

Come funziona la competizione

La competizione è stata inaugurata giovedì 4 aprile con un Challenge Event in-game. Si passerà poi al secondo round con un Ranking Event che inizierà il 12 aprile. Seguirà un Knockout Event, sempre online, l’11 maggio. In questa fase, i migliori 64 giocatori si sfideranno per conquistare l’accesso alle finali. I primi quattro classificati si incontreranno per disputare le finali dal vivo, che si svolgeranno in presenza il 25 maggio.

isybank è main sponsor del torneo

L’edizione 2024 della competizione può contare su isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, che con questa iniziativa conferma la volontà di entrare in contatto con il mondo del gaming e più in generale con gli interessi e i linguaggi della clientela più giovane.

Concepita secondo criteri di semplicità, accessibilità e inclusività, isybank nasce per soddisfare le esigenze di chi predilige un’interazione digitale e autonoma con la banca e accompagna i clienti nella transizione digitale, verso un’economia green, sostenibile e circular. Agli under 35, sempre più orientati al digitale e attenti alla sostenibilità delle proprie scelte di consumo, riserva la completa gratuità su isyPrime, il piano più completo dell’offerta, azzerando anche le spese di bollo.

Informazioni su eFootball

“eFootball” è il rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI “PES”. Il cambiamento ha segnato un grande passo in avanti: nuovo marchio, nuovo motore di gioco, nuovi progressi nel gameplay e rimodulazione del titolo con la formula “free-to-play” su tutti i dispositivi compatibili.

“eFootball” è una piattaforma in continua evoluzione con l’obiettivo di massimizzare il divertimento e l’accessibilità per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Gli utenti possono godere di una varietà di contenuti su “eFootball”. Per un’esperienza offline informale, gli utenti possono utilizzare autentiche squadre di club calcistici in ” Exhibition matches”. In alternativa, possono andare online e costruire il proprio “Dream Team”, una squadra composta dai loro calciatori preferiti. Gli utenti possono anche provare il brivido di competere online con i propri amici nella modalità “Co-Op”.