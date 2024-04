Fortnite: Capo Plaza avrà la sua isola personale

Capo Plaza, uno dei rapper più rinomati a livello internazionale, ha deciso di collaborare con Mkers, un’azienda leader nel settore degli Esports & Gaming, per creare un’esperienza innovativa che fonde il mondo della musica con quello dei videogiochi. L’obiettivo è quello di creare un’isola unica all’interno di Fortnite, interamente dedicata al suo ultimo album “Ferite”. Questa iniziativa, annunciata tramite un comunicato ufficiale, promette di rivoluzionare il panorama musicale e videoludico italiano. Seguendo l’esempio dei concerti virtuali organizzati su Fortnite da artisti di fama mondiale come Eminem, Ariana Grande e Travis Scott, Capo Plaza diventa il primo artista italiano a intraprendere un progetto così ambizioso, realizzando non solo un concerto, ma anche un’intera isola personalizzata all’interno del videogioco.

L’isola creativa di Capo Plaza non si limiterà a essere una mera mappa di gioco, bensì offrirà ai giocatori un viaggio coinvolgente attraverso le tracce del suo nuovo album, in anteprima prima della sua uscita il 3 maggio. I giocatori avranno l’opportunità di esplorare le varie tracce mentre affrontano sfide di gioco uniche. Il culmine dell’esperienza sarà rappresentato da un concerto finale sull’isola, dove i fan potranno immergersi completamente nella musica di Capo Plaza in un ambiente virtuale coinvolgente. Si tratta di un evento pensato per tutti gli appassionati di gaming e di musica, che potranno godersi questa avventura emozionante per un periodo di tempo limitato.

Thomas De Gasperi, Presidente di Mkers Spa, ha commentato così l’importanza di questa collaborazione e l’entusiasmo per il progetto:

Abbiamo condiviso con l’Artista la visione del Gaming come un linguaggio di comunicazione per le nuove generazioni. L’ esperienza innovativa e rivoluzionaria trasporta i giocatori in un emozionante viaggio interattivo, consentendo loro di immergersi nell’universo musicale di Capo Plaza.

Una serie di iniziative verranno poi realizzate per festeggiare il lancio dell’isola creativa, iniziando con un corner esclusivo come anteprima presso lo stand Mkers al Romics fino al 7 Aprile. Qui sotto il tweet di Mkers, mentre vi ricordiamo che da poco Korra si è aggiunta al pass “Miti e Mortali” del gioco.

Ma che abbiamo fatto con @Capo_Plaza ? 💣 La prima isola creativa e concerto di un’artista italiano su Fortnite!

Stay tuned! 🔥 With Capo Plaza we are launching a creative map dedicated to the new album “Ferite”

Are you ready for an incredibile experience on Fortnite?… pic.twitter.com/nYwOsUZ58K — Mkers (@mkersofficial) April 4, 2024