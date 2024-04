Exoprimal svela la collaborazione con Mega Man

Exoprimal evolverà ancora con il Title Update 4, questo mese. In un nuovo trailer Capcom ha rivelato nuovi dettagli sulla prossima espansione gratuita di contenuti del gioco d’azione che ci vede affrontare orde di dinosauri. La prossima stagione verrà lanciata il 17 aprile e includerà una collaborazione con Mega Man, con una battaglia contro un boss demoniaco e cosmetici a tema Blue Bomber. I giocatori di Exoprimal potranno anche equipaggiarsi e padroneggiare una serie di nuove varianti di Exosuit e godersi i giochi di guerra con due nuove modalità di gioco che spingono personalizzazione e sfida al livello successivo.

La collaborazione Exoprimal x Mega Man include una nuova battaglia contro Yellow Devil.1 Come l’incontro con Rathalos che ha debuttato nella collaborazione con Monster Hunter™ nella stagione 3, 10 giocatori si uniranno per combattere per la pace eterna contro un enorme robot con abilità di cambiamento forma e un astuto arsenale di attacchi. I combattenti Exofighters possono anche equipaggiare set cosmetici di collaborazione speciali2, tra cui:

Mega Man (Nimbus)

Air Man (Witchdoctor)

Yellow Devil (Krieger)

L’armeria di Exosuit giocabili si sta espandendo fino a un totale di 30 con le nuove arrivate dell’Aggiornamento Titolo 4:

Zephyr Beta: Artigli potenziati – Questo modello squarcia i nemici in combattimento ravvicinato con i suoi artigli. Questi attacchi riempiono una barra che può essere utilizzata per potenziare le sue abilità da mischia o scatenare un potente attacco caricato.

Krieger Beta: Cannone Blitz – Bombarda i nemici con l’artiglieria, poi falciateli con un devastante laser.

Vigilant Beta: Cacciatore di Archi – Trapassa i nemici a distanza con proiettili letali quanto precisi.

Murasame Beta: Evocavento – Difenditi dagli attacchi in arrivo per caricare l’energia, quindi scatena quella forza come un tornado che attira e trattiene i nemici.

Witchdoctor Beta: Colpo al Plasma – Fissa i nemici con un fuoco rapido e paralizzali con colpi di gruppo caricati.

Nimbus Beta: Bomba Selvaggia – Posiziona mine di prossimità che possono fornire proprietà curative o potenza esplosiva.

Verranno aggiunte diverse modalità:

Partita Personalizzata – Questa modalità consente ai giocatori di creare lobby personalizzate con le loro regole, missioni e mappe. Rivivi missioni speciali della storia e battaglie di cooperazione per 10 giocatori, gioca con amici su altre piattaforme e goditi il nuovo settaggio “Scontro Veloce” per andare dritto alle missioni finali. Indipendentemente da come i combattenti Exo scelgono di giocare in questa modalità, continueranno a guadagnare esperienza, potenziare i loro suit, ottenere sbloccabili e progredire nella storia.

Ribellione a Loop Temporale – Affronta la battaglia contro il boss culminante del gioco in una forma ancora più impegnativa e guadagna ricompense per la tua abilità di combattimento. Simile a Savage Gauntlet, questa modalità sarà disponibile in determinati momenti, con la prima opportunità che si terrà da venerdì 26 aprile 2024, alle 4:00 BST, a martedì 30 aprile 2024, alle 3:59 BST.

Oltre a tutte queste nuove aggiunte, la Stagione 4 di Exoprimal introdurrà anche un 10° Exosuit Rig (il Mortaio incendiario), celebrerà le festività stagionali con campagne speciali a tempo limitato e presenterà ancora più divertenti sorprese.

Il periodo iniziale di disponibilità della missione di collaborazione Mega Man sarà da giovedì 18 aprile 2024, alle 20:00 PDT, a lunedì 14 maggio 2024, alle 19:59 PDT.

Alcuni cosmetici di collaborazione Mega Man possono essere ottenuti giocando un certo numero di volte alla missione di collaborazione. Altri sono disponibili per l’acquisto.

Su Exoprimal

Exoprimal, il gioco d’azione online basato su squadre di Capcom, ha accolto oltre un milione di giocatori dal lancio nel 2023. Ambientato nel 2040, il gioco mette piloti con tecnologia futuristica Exosuit contro le creature più feroci della storia, i dinosauri, in giochi di guerra ideati dall’IA Leviathan. Nella modalità principale, Survival Dino, squadre di cinque si affrettano a completare missioni mentre combattono contro mandrie di dinosauri. Ogni partita è diversa dalla precedente e i giocatori possono scambiare Exosuits in qualsiasi momento per cambiare tattica mentre sorgono nuove sfide. Lungo il cammino, i giocatori sbloccano sequenze di storia e guadagnano ricompense per personalizzare i loro Exosuits. Exoprimal è disponibile ora per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Exoprimal è anche disponibile con Xbox Game Pass per console, PC e Cloud.