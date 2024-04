Xbox: ecco le offerte di primavera

Microsoft ha lanciato le nuove Offerte di Primavera su Xbox, con sconti fino al 75% su una selezione di giochi Xbox. Le promozioni e i prodotti disponibili possono variare da un mercato all’altro, ma comunque al momento sono segnalati ben 1100 prodotti scontati sullo store. Tra i giochi usciti di recente in evidenza ci sono Skull and Bones scontato del 33% a 53,39 €, Suicide Squad: Kill the Justice League con uno sconto del 50% a 39,99 € e Prince of Persia: The Lost Crown con uno sconto del 40% a 35,99 €. Baldur’s Gate 3 è scontato del 10%, ora disponibile a 62,99 €, mentre EA Sports FC 24 è scontato all’80%, a 15,99 €.

Le Offerte di Primavera sono disponibili a partire da oggi, venerdì 5, e dureranno fino al 18 aprile, sia sul Microsoft Store che sul sito web di Xbox. Sony, d’altra parte, ha avviato i suoi saldi primaverili sul PlayStation Store la scorsa settimana, con sconti su migliaia di giochi e DLC fino al 24 aprile. Inoltre, questa settimana Microsoft ha svelato il nuovo colore del controller Xbox Series X/S. Il controller wireless Nocturnal Vapor Special Edition è ora disponibile per il pre-ordine al prezzo di 69,99 €, in anticipo rispetto al lancio previsto per il 9 aprile.

Sono stati anche annunciati i prossimi titoli che arriveranno su Xbox Game Pass per console, PC e Xbox Cloud Gaming. Superhot: Mind Control Delete, Lego 2K Drive, Lil Gator Game e EA Sports PGA Tour si sono aggiunti al servizio all’inizio di questa settimana. Kona, Botany Manor, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition e Harold Halibut seguiranno nel corso del mese.