New Arc Line: disponibile un nuovo trailer per il singolare RPG fanta-steampunk

Fulqrum Publishing ha rilasciato un nuovo trailer di stampo narrativo per New Arc Line, un RPG che mescola magia e steampunk attualmente in fase di sviluppo presso Dreamate. Il video si concentra sulla trama e sui personaggi che i giocatori incontreranno durante il loro viaggio. L’uscita del gioco è prevista per il 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche se una data precisa non è stata ancora annunciata.

Questa la sinossi nel gioco e le sue caratteristiche più nel dettaglio:

Prendete posizione nell’eterno conflitto tra la Magia Arcana e la Rivoluzione Steampunk e fate pendere l’inquietante equilibrio tra la stregoneria, gli elfi, i nani e i mostri misteriosi da una parte e i gadget steampunk, gli zeppelin e le pistole tesla dall’altra in questo gioco di ruolo per giocatore singolo, party-based e ricco di storia.

Diventa l’eroe o il cattivo che vuoi essere

Create il vostro personaggio come Umano, Elfo, Nano o Gigante, scegliete il vostro sesso, il vostro background e il vostro aspetto. Tenete presente che gli abitanti di questo mondo potrebbero avere i loro pregiudizi e vi tratteranno in modo diverso a seconda delle vostre scelte.

Raduna il tuo gruppo

Non sarete soli su queste coste. Incontrate e reclutate un cast di personaggi diversi, imparate le loro storie, affrontate insieme i loro demoni e aiutateli a crescere, oppure usateli per il vostro tornaconto e scartateli secondo i vostri piani. Chissà, forse troverete anche il vostro vero amore!

Padroneggia la tecnologia o la magia

Fate evolvere il vostro personaggio come meglio credete grazie a un dettagliato sistema di progressione con 6 classi e 12 sottoclassi. Volete padroneggiare i segreti della magia per incenerire i nemici come occultista Hellfire, maledirli con abilità mistiche Voodoo o assistere i vostri alleati come saggio Celestiale? Oppure preferirete mettere da parte i metodi obsoleti e diventare un meccanico Steampunk, un ingegnere Dieselpunk o uno scienziato Teslapunk, trasformando il vostro personaggio in una fortezza a vapore ambulante?

Combatti per i tuoi diritti

Comandate il vostro gruppo in battaglie tattiche a turni. Combattete a viso aperto e fatevi strada con la forza bruta negli incontri, oppure osservate e analizzate ogni situazione ed elaborate astute strategie per sconfiggere anche le probabilità apparentemente schiaccianti. A vostra disposizione una pletora di abilità, incantesimi, ricette di crafting e materiali di consumo per ribaltare le sorti della battaglia a vostro favore.

Manifestate il vostro destino

Fatevi un nome, influenzate innumerevoli vite nel bene e nel male e osservate le conseguenze delle vostre scelte. All’inizio sarete solo un povero immigrato, ma presto le vostre imprese riempiranno le prime pagine dei giornali e gli eventi che metterete in moto cambieranno per sempre il destino del Nuovo Mondo.