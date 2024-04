Stellar Blade: svelato il character trailer di Tachy

Shift Up ha rilasciato un nuovo video promozionale per Stellar Blade, mettendo in risalto il personaggio di Tachy, che è come un mentore per la protagonista Eve. Nella veste di capo della settima squadra di avio-trasportatori, alla quale appartiene per l’appunto anche Eve, Tachy si unisce a lei nell’epica battaglia contro le schiere di Naytiba nella sezione di apertura del gioco. Mentre l’arma di Eve è una spada diritta a doppio taglio, Tachy impugna una spada curva con un bordo luminoso. Inoltre, è stata resa disponibile una demo del gioco (trovabile qui nella nostra Anteprima) che include l’inizio del gioco e scontri con boss speciali. I progressi fatti nella demo possono essere trasferiti alla versione completa del gioco. La demo include anche una modalità Boss Challenge rigiocabile, che consente ai giocatori di mettere alla prova le proprie abilità e l’equipaggiamento contro avversari più impegnativi.

Stellar Blade ha da poco guadagnato il titolo di gioco più pre-ordinato sul PlayStation Store e verrà lanciato il 26 aprile per PS5: qui di seguito la sinossi ufficiale.

Articoli Consigliati New Arc Line: disponibile un nuovo trailer per il singolare RPG fanta-steampunk Xbox: ecco le offerte di primavera

Il futuro dell’umanità è in pericolo in Stellar Blade, una nuovissima avventura d’azione incentrata sulla storia per PlayStation 5. Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata, e i pochi superstiti della razza umana, ormai decimata, sono fuggiti su una Colonia nello spazio. È proprio partendo da questa colonia che EVE, in missione per la settima Unità aerea, giunge sul nostro pianeta, ormai desolatamente distrutto, con una precisa missione: salvare l’umanità liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l’hanno devastata. Tuttavia, nell’affrontare i Naytiba uno per uno e nel cercare di fare luce sul misterioso passato della civiltà umana, EVE si rende conto che la sua missione non è così semplice. In realtà, niente è come sembra.