Rise of the Ronin: l’accolade trailer coi voti della stampa

PlayStation ha pubblicato il nuovo Accolade trailer per la più recente opera targata Koei Tecmo e Team Ninja, Rise of Ronin (qui la nostra recensione), l’action adventure ambientato nel periodo Bakumatsu dell’antico Giappone.

I giocatori fanno parte di una società segreta chiamata Veiled Edge. Ambientato durante il Bakumatsu, vengono separati dal loro Blade Twin durante un incidente, lasciandoli soli. Il modo in cui affrontano questa situazione costituisce una parte del viaggio, soprattutto quando incontri varie fazioni e personaggi storici con motivazioni uniche. Diverse scuole di pensiero iniziarono a fondersi durante il Bakumatsu mentre il Giappone affrontava malattie, disordini politici, povertà e sconvolgimenti. La sua rappresentazione va oltre le immagini, fino alla colonna sonora, con Inon Zur di Starfield chiamato come compositore. Lo sviluppatore discute anche della creazione di monumenti famosi e della composizione del mondo. Incontrerai territori governati da banditi e dovrai eliminarli, ma avventurarsi in città come Yokohama o Edo (prima che diventasse Tokyo) comporta altre sfide.

Sinossi del gioco:

Intraprendi un viaggio epico nel Giappone del XIX secolo devastato dalla guerra, in un GDR d’azione open world basato sul combattimento realizzato da Team NINJA, lo storico studio creatore di Nioh e NINJA GAIDEN. Giappone, 1863. Dopo tre secoli di regno dello shogunato Tokugawa, le Navi nere dell’Occidente si abbattono sui confini della nazione, che cade in uno stato di agitazione. Tra il caos della guerra, i contagi e il fermento politico, un individuo senza nome forgia il proprio destino, reggendo tra le mani le sorti dell’intero Giappone.‎