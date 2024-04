Warhammer 40.000 Darktide: ecco l’update Path of Redemption

Lo sviluppatore Fatshark ha presentato il primo importante aggiornamento di quest’anno per lo sparatutto cooperativo Warhammer 40.000 Darktide. In uscita questo mese, l’aggiornamento, intitolato Path of Redemption, porterà con sé una serie di nuove caratteristiche, tra cui un rinnovamento del sistema di penitenze del gioco. Per capire il contesto, le Penitenze in Warhammer 40.000: Darktide sono essenzialmente dei risultati di gioco che i giocatori possono ottenere affrontando diverse sfide, giocando a difficoltà più elevate e utilizzando varie abilità. Alcune di queste Penitenze sono state raggruppate per ricompensare i giocatori con un nuovo oggetto cosmetico.

Il nuovo aggiornamento consentirà ai giocatori di guadagnare punti penitenza, che verranno conteggiati in un nuovo percorso di progressione con più di 40 livelli di ricompense sbloccabili. L’aggiornamento conterrà inoltre più di 200 nuove Penitenze e oltre 100 nuove ricompense, tra cui nuove insegne, cornici per il ritratto, emotes e abiti basati sul lealista Moebian 6th. Il responsabile del team per l’aggiornamento, Björn, e il direttore del design del gioco, Victor, hanno spiegato la decisione dello studio in un nuovo dev blog. Secondo il duo, il nuovo sistema di penitenza è stato progettato per dare ai giocatori una maggiore libertà di scelta su come ottenere le ricompense.

Articoli Consigliati Rise of the Ronin: l’accolade trailer coi voti della stampa Stellar Blade: svelato il character trailer di Tachy

C’era una motivazione principale dietro la reimmaginazione dell’intero sistema di penitenza: dare ai giocatori più potere in Darktide. Volevamo aggiungere modi divertenti e significativi per i giocatori di guadagnare più cosmetici e dare loro nuovi modi per sfidare se stessi. Questo aggiornamento aggiunge nuovi e diversificati obiettivi da raggiungere, con una serie di ricompense che corrispondono al loro investimento nel gioco, sia che abbiano appena iniziato a giocare sia che siano giocatori abituali.

ci viene raccontato.