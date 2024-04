Star Wars Outlaws: il nuovo poster online preannuncia novità

Ubisoft Paris e Massive Entertainment, in collaborazione con Ubisoft, stanno attualmente sviluppando Star Wars Outlaws, il prossimo capitolo della saga videoludica ambientata nell’universo di Guerre Stellari. Il titolo sarà protagonista di un nuovo trailer la prossima settimana, precisamente martedì 9 aprile alle 18:00. Si tratterà di uno Story Trailer, quindi ci aspettiamo principalmente un approfondimento della trama anziché una grande esposizione di gameplay, il tutto racchiuso in un filmato di meno di tre minuti. Tuttavia, in attesa dell’uscita del trailer, possiamo godere di un’anticipazione interessante. Attraverso il profilo “X” dei The Game Awards è stato condiviso un nuovo poster ufficiale del gioco, che richiama lo stile iconico dei poster cinematografici ambientati nell’universo di Star Wars. Questo poster, visibile di seguito, presenta sia i protagonisti che gli antagonisti del gioco.

Sinossi del gioco:

Vivi la prima esperienza di un gioco open world di Star Wars™, ambientato tra gli eventi de L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Esplora pianeti distinti attraverso la galassia, sia iconici che nuovi. Rischia tutto nei panni di Kay Vess, una losca alla ricerca della libertà e dei mezzi per iniziare una nuova vita, insieme al suo compagno Nix. Combatti, ruba e inganna il tuo cammino attraverso i sindacati criminali della galassia mentre ti unisci ai più ricercati della galassia.

A look at the new poster for STAR WARS OUTLAWS from @Ubisoft pic.twitter.com/8ofZiUSxJj — The Game Awards (@thegameawards) April 6, 2024