Sea of Thieves: quali saranno risoluzione e frame rate della versione PlayStation 5?

Sea of Thieves segna il debutto di Rare su console PlayStation, e la nota software house si impegna al massimo per soddisfare gli standard attesi. Oltre a garantire il trasferimento dei progressi per i giocatori di Xbox e PC e l’implementazione di server dedicati solo per PlayStation, il gioco offre modalità grafiche di alta qualità su PS5, con opzioni di 4K/60 FPS (con HDR) e 1080p/120 FPS. L’esperienza sensoriale del DualSense offre una sensazione di realismo attraverso il feedback aptico, mentre i grilletti adattivi si attivano in combattimento per una maggiore immersione. Inoltre, il controller include microfono e altoparlante integrati per la chat vocale senza l’uso di cuffie. La console portatile PlayStation Portal è pienamente supportata.

Sea of Thieves presenterà un totale di ben 250 Trofei su PS5, anche se è sufficiente ottenere i 60 Trofei di base per ottenere il prestigioso Trofeo di Platino. I giocatori di Xbox e PC possono trasformare i loro Achievement in Trofei, ma alcuni potrebbero richiedere di rigiocare il gioco per ottenerli tutti. Il gioco sarà disponibile il 30 aprile su PS5, insieme al lancio della Stagione 12. Inoltre, è prevista una closed beta dal 12 al 15 aprile per i possessori delle edizioni Deluxe e Premium, che offrirà la possibilità di ottenere oggetti, Renown e valuta per la Stagione 11, oltre a dieci livelli di Renown per anticipare l’inizio della prossima stagione.

Sinossi del gioco:

Sea of Thieves è un acclamato videogioco d’avventura piratesco che ti offre la possibilità di andare a caccia di tesori perduti, affrontare intense battaglie navali, sconfiggere mostri marini e tanto altro ancora. Immergiti nel gioco con questa edizione aggiornata, che include l’accesso a contenuti digitali bonus.