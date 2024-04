Genshin Impact: nuovo update e la data della prossima FanArt HoYOFair

Dopo i festeggiamenti per il Capodanno a Liyue, i giocatori sono invitati a Mondstadt per assistere Jean, Lisa e i Cavalieri di Favonius nell’ampliamento del negozio di pozioni alchemiche locale nella più recente versione di Genshin Impact, denominata “Lame taglienti e broccati squarciati” Inoltre, è stata introdotta la talentuosa stilista Chiori come nuovo personaggio giocabile. Questa versione porta anche varie ottimizzazioni, inclusa l’introduzione del nuovo centro informativo rappresentato dalla Guida di addestramento, che offre consigli su come potenziare i personaggi. In aggiunta, Hoyoverse ha annunciato il prossimo arrivo del personaggio Arlecchino, disponibile nella versione 4.6 di Genshin Impact.

Hoyoverse ha fissato inoltre la data per il FanArt HoYOFair di aprile 2024. L’evento, intitolato “Teyvat Film Festival”, sarà trasmesso su YouTube, Twitch, TikTok e X alle 20:00 (UTC+8) del 13 aprile. Questa esposizione presenterà una vasta collezione di fan art e una serie di straordinari cortometraggi animati realizzati dai fan. Per ulteriori dettagli, si prega di visitare il sito ufficiale.

Ecco una panoramica dell’evento:

Oltre 10 cortometraggi animati interamente prodotti dai fan e dai creatori di contenuti.

Coinvolgimento di numerosi creatori di contenuti famosi, con centinaia di fan e creatori partecipanti alla scrittura, regia, animazione, modellazione, composizione, registrazione, recitazione vocale e altro ancora.

Una vetrina che risale al 2021, progettata per far brillare la creatività dei fan in molteplici lingue, raggiungendo un vasto pubblico.

Offerta di esperienze uniche per permettere a fan, giocatori e creatori di contenuti di riunirsi, comunicare e condividere la loro passione.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), dispositivi mobili e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è attualmente in fase di sviluppo.