Campionati Mondiali Pokémon 2024: svelate data e sede dell’evento

The Pokémon Company International ha svelato nuovi dettagli sui Campionati Mondiali Pokémon 2024. I fan dei Pokémon che hanno assistito ai Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024 a Londra durante il fine settimana e quelli che li hanno seguiti sui canali streaming ufficiali di Pokémon hanno scoperto con entusiasmo che i Campionati Mondiali Pokémon 2024 si terranno dal 16 al 18 agosto presso l’Hawai‘i Convention Center a Honolulu, alle Hawaii. Inoltre, è stata mostrata in anteprima l’illustrazione esclusiva creata per l’evento che mostra Pikachu e i suoi amici intenti a fare snorkeling. In più, sul canale ufficiale YouTube Pokémon è stato condiviso il trailer di presentazione dei prossimi Campionati Mondiali.

I Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024 hanno accolto migliaia di Allenatori talentuosi che si sono affrontati nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon GO e Pokémon UNITE. Dopo tre giorni di sfide mozzafiato, ecco i vincitori dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024:

Gioco di Carte Collezionabili, categoria Junior:

1° posto: Yohann Cote [CA]

2° posto: Peter Shapkin [UK]

Gioco di Carte Collezionabili, categoria Senior:

1° posto: Gabriel Fernadez [BR]

2° posto: Benny Billinger [CA]

Gioco di Carte Collezionabili, categoria Master:

1° posto: Tord Reklev [NO]

2° posto: Isaiah Bradner [US]

Videogiochi, categoria Junior:

1° posto: Kevin Han [US]

2° posto: Ismael Hoggui [FR]

Videogiochi, categoria Senior:

1° posto: Benjamin Polster [US]

2° posto: Teddy French [UK]

Videogiochi, categoria Master:

1° posto: Nils Dunlop [SE]

2° posto: Tim Edwards [US]

Pokémon GO:

1° posto: Maxwell “MEweedle” Ember [CH]

2° posto: Alexander “Doonebug97” Doone [US]

Pokémon UNITE:

1° posto: FUSION [LA-S]

Erick Jean “Zynuz” Bartolo Cotrina

Axel Xavier “Khea” Rivas Pérez

Jose “Anemo” Arias

Jeremy Wilman “Tempo” Rivas Nunura

Jesús “Draken” Vásquez Antaccasa

2° posto: Ks [JP]

Fujishiro “cocoatta” Arata

Tejima “iamTomato” Genki

Yamakawa “Rom” Naoki

Kaneko “Vitoppo” Yuma

Miyata “Noda wajiro” Daiki

Per ulteriori informazioni sul campionato Pokémon (regole, sedi, date, orari, premi, ecc.) visitate la pagina di Play! Pokémon.