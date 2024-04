Rai Cinema vince il Premio “John McCarthy” per l’innovazione nell’utilizzo dell’IA

Il 9 aprile, Rai Cinema riceverà il prestigioso Premio “John McCarthy“, in riconoscimento del suo impegno verso l’innovazione nel campo cinematografico attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Il premio sarà ritirato da Carlo Rodomonti, head of strategic & digital marketing di Rai Cinema. Questo riconoscimento testimonia l’impegno dell’azienda nel promuovere la sperimentazione e l’innovazione nell’industria audiovisiva, utilizzando l’Intelligenza Artificiale come strumento per liberare la creatività e amplificare le storie e i racconti cinematografici. John McCarthy, l’informatico statunitense inventore del termine “intelligenza artificiale” nel 1955, ispira il nome del premio che mira a evidenziare l’impegno di manager, imprenditori e professionisti che hanno applicato in maniera virtuosa l’Intelligenza Artificiale nelle loro attività.

Al Palacongressi di Rimini Rai Cinema presenterà anche “Cassandra“, il primo cortometraggio creato da intelligenze umane e artificiali, diretto da Demetra Birtone e prodotto da Scuola Holden con Rai Cinema. “Cassandra” è il risultato di un innovativo processo creativo realizzato sotto la guida di Riccardo Milanesi di Holden.ai Storylab, il laboratorio e osservatorio sull’Intelligenza Artificiale della Scuola Holden nato grazie alla partnership di Rai Cinema e del Transmedia Lab dell’Università di Roma La Sapienza. Rai Cinema è decisa a continuare ad esplorare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale nell’industria cinematografica e contribuire all’evoluzione del panorama audiovisivo italiano e internazionale, mantenendo saldo l’impegno nel preservare l’autenticità artistica, il valore della creatività umana e la tutela degli autori nell’ottica di un approccio umanistico alla tecnologia.

Articoli Consigliati Honor porta l’IA di Magic Portal sui suoi dispositivi PowerA presenta il suo Enhanced Wireless Controller con Lumectra per Switch