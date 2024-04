MotoGP 24: Celestino Vietti prova il gioco negli studi di Milestone

Con l’imminente rilascio di Moto GP 24, Milestone ha dichiarato il suo impegno continuo nel migliorare l’esperienza dei giocatori nel simulatore di corse ispirato al mondo della Moto GP, mantenendo una stretta collaborazione con i piloti dei team del motomondiale. Nell’ultimo anno, il team di sviluppo milanese ha beneficiato di due preziose consulenze per elevare ulteriormente il livello della simulazione: Celestino Vietti, promessa emergente della Moto2, e Filippo Farioli, giovane talento della Moto3.

Entrambi sono stati ospitati negli uffici dell’azienda per fornire feedback sulla fisica di guida, contribuendo a renderla più fedele possibile alla realtà. L’esperienza e le competenze di Vietti e Farioli hanno giocato un ruolo fondamentale nell’ideare un gameplay più accessibile rispetto ai precedenti capitoli. Questa nuova impostazione consentirà ai giocatori di spingere i propri limiti fisici in modo più controllato, permettendo loro di esprimere appieno le proprie abilità di guida e aumentando nel contempo il livello di realismo. Le sessioni di test condotte da Vietti e Farioli sono state essenziali per sviluppare un modello di gara che, pur mantenendo la sua natura simulativa, valorizzerà al meglio le singole capacità di ciascun giocatore, avvicinandone l’esperienza a quella dei veri piloti.

MotoGP 24 sarà disponibile dal 2 maggio su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam): di seguito la sinossi ufficiale.

Metti alla prova il tuo talento nelle categorie MotoGP, Moto2 e Moto3 e vivi le emozioni del campionato 2024: roster e tracciati ufficiali ti aspettano solo in MotoGP. Diventa una leggenda della MotoGP, e sii protagonista del tuo percorso. Dal debutto fino all’apice, sarai tu a scegliere che direzione prenderà la tua carriera: affronta i tuoi rivali, guadagna reputazione e lascia il segno nel tuo team preferito.