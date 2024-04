League of Legends comprenderà a breve anche il PVE multiplayer cooperativo

Riot Games ha svelato l’intenzione di introdurre una nuova e avvincente modalità di gioco in League of Legends, ispirata ai suggestivi mondi infernali di titoli come Vampire Survivors. L’annuncio è stato fatto in occasione di un recente aggiornamento dello studio. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, sappiamo che la nuova modalità sarà PVE (player versus environment, ovvero contro il computer) e offrirà un’esperienza multiplayer cooperativa, in cui i giocatori si uniranno per affrontare ondate di avversari. Al momento non è stata comunicata una data di lancio ufficiale, lasciando gli appassionati in attesa di ulteriori dettagli.

A seguire, la dichiarazione della developer Selina Liu:

Dopo mesi di lavoro, è giunto il momento di farvi sapere che stiamo attualmente lavorando alla nostra prima modalità di gioco PvE per sopravvissuti al paradiso dei proiettili. La nuova modalità sarà un approccio leggermente diverso al gameplay principale di LoL, ma un po’ più rilassante rispetto ad Arena.