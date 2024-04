Forza Motorsport: le novità dell’Update #7

Il settimo aggiornamento di Forza Motorsport porta con sé una serie di novità, tra cui l’introduzione di un nuovo circuito e una significativa riduzione delle dimensioni del file del gioco. Il tracciato più recente aggiunto è Brands Hatch, mentre è stata effettuata un’ottimizzazione che ha ridotto l’ingombro dell’installazione del gioco di circa il 15-20%. Di conseguenza, la patch richiederà solo 25 GB su Xbox Series X/S e 29 GB su PC. Per accompagnare questo importante aggiornamento, è stato rilasciato un nuovo trailer che mostra in dettaglio tutte le aggiunte e le migliorie introdotte.

Esplorate epoche iconiche della storia delle corse nell’aggiornamento 7 di Forza Motorsport. Padroneggiate i leggendari tracciati del Gran Premio di Brands Hatch e di Indy, noti per i loro layout impegnativi con curve ad alta velocità e cambi di quota. La modalità Carriera dà il benvenuto al Retro Racers Tour che vi invita a mettervi al volante di auto da corsa iconiche con 2 auto premio da guadagnare, e 3 nuovi veicoli per Motorsport sono in arrivo tramite Car Pass.

