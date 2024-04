Balatro si aggiorna, anche a favore dei nuovi giocatori

LocalThunk, il creatore indipendente di Balatro, il poker rogue-like, ha rilasciato il primo significativo aggiornamento (di test) del gioco. L’aggiornamento, versione 1.0.1 di Balatro, è ora disponibile per i test pubblici, ha annunciato lo sviluppatore, con il rilascio ufficiale previsto “probabilmente entro circa una settimana”. Tra le modifiche apportate vi è la riduzione dell’indice di difficoltà nelle modalità di gioco successive, rendendo sostanzialmente il gioco leggermente più accessibile.

Inoltre, l’aggiornamento introduce una nuova meccanica “Deperibile” per i Joker, che disabilita le carte contrassegnate come “Deperibili” dopo 5 round, e i Joker “A noleggio”, che forniscono alle carte contrassegnate questa caratteristica. Inoltre, sono state potenziate diverse carte e tag Joker, ora offrendo carte Joker gratuitamente.

L’editore di Balatro, PlayStack, ha recentemente annunciato che il gioco ha venduto più di un milione di copie nel primo mese di commercializzazione. Il mese precedente, il creatore indipendente ha confermato i piani per una versione mobile di Balatro, oltre al supporto post-lancio che, affermano, aggiungerà “più segreti” all’esperienza di gioco.

Questa la sinossi del gioco:

Combina mani di poker valide con jolly unici per creare varie sinergie e costruzioni. Guadagna abbastanza fiche per battere infidi bui, mentre riveli mazzi e mani bonus nascosti man mano che avanzi. Avrai bisogno di qualsiasi vantaggio disponibile per raggiungere il buio boss, battere l’ante finale e assicurarti la vittoria. Schiera abilmente una vasta gamma di potenti strumenti: mazzi, jolly, tarocchi, carte planetarie, carte spettrali e buoni di vario tipo. Usa questi strumenti versatili per innescare combo frenetiche e sovraccaricare le tue mani di poker, dando vita a sinergie elettrizzanti e adrenaliniche.