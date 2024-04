Goddess Order: nuovo trailer per l’RPG in pixel art

Kakao Games e PixelTribe condividono oggi un nuovo sguardo esclusivo sul loro prossimo action RPG per dispositivi mobili, Goddess Order, con il lancio di un nuovo trailer. Goddess Order è un unico action RPG per dispositivi mobili in stile pixel, sviluppato dalle menti creative dietro a Crusaders Quest (che ha raggiunto 25 milioni di giocatori in tutto il mondo). Il nuovo sito web offre un primo sguardo al viaggio che i giocatori intraprenderanno nel gioco, così come ai personaggi con cui si avventureranno, tra cui la Principessa della Profezia, Lisbeth, il Cacciatore Mystox, Violet, e il Guerriero della Terra, Jan. Il lancio del sito web segna anche il debutto del nuovissimo trailer “Prologo”, che mostra il mondo in pixel splendidamente realizzato di Goddess Order, e le molte sfide che si presenteranno.

Ricordando i classici JRPG, la storia si svela mentre la Dea — di fronte all’imminente rovina del mondo — invia tutta la speranza rimasta nel passato. Con combattimenti ad alta azione, i giocatori devono scegliere tra 3 personaggi, scambiandoli strategicamente mentre la battaglia infuria per sconfiggere mostruosi nemici e, alla fine, salvare il mondo. Lungo il cammino, possono anche reclutare nuovi cavalieri alla loro causa, reclutando ed aggiungendo eroi del passato in un’epica missione per cambiare il futuro. Con una narrativa coinvolgente ambientata in un mondo da fiaba, incontri di combattimento pieni d’azione ottimizzati per i dispositivi mobili, dungeon impegnativi e sistemi di progressione profondamente gratificanti, Goddess Order offre un ciclo di gioco veramente soddisfacente, grafica pixel nostalgica in 2D e innumerevoli possibilità di combattimento per mantenere i giocatori sempre coinvolti.

Goddess Order è un action RPG per dispositivi mobili basato su pixel art in 2D, offrendo la sensazione tangibile del gaming console e azione mozzafiato. La storia si svela mentre la protagonista Lisbeth e i suoi amici lottano per salvare un mondo sull’orlo dell’estinzione. Con personaggi pixel accattivanti ma stilisticamente eleganti che danno vita a una narrazione ispirata ai JRPG, il gioco offre una profondità di strategia attraverso la combinazione strategica di personaggi diversi, complementata da azioni manuali semplici e dirette che alimentano le aspettative non solo a livello nazionale, ma anche sul palcoscenico globale.