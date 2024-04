Stellar Blade è in Fase Gold, arriverà negli store il 26 aprile come previsto

Il tanto atteso gioco d’azione Stellar Blade sarà lanciato su PlayStation 5 il prossimo 26 aprile, e la data di uscita è confermata senza possibilità di ritardo! Questa conferma è giunta nelle ultime ore con l’annuncio ufficiale dello stato Gold del gioco da parte di SHIFT UP Corporation, il team di sviluppo dietro il titolo. Questo indica che lo sviluppo del gioco è praticamente concluso.

La notizia è stata divulgata attraverso il PlayStation Blog coreano dal game director Kim Hyung Tae, il quale ha affermato: “Sono passati cinque anni dal nostro annuncio di Stellar Blade, e siamo finalmente arrivati al completamento del progetto.”

Ricordiamo che è disponibile una demo gratuita di Stellar Blade sul PlayStation Store per chiunque sia interessato a provarlo. Stellar Blade ha già ottenuto un numero significativo di pre-ordini sul PlayStation Store, superando titoli del calibro di Sea of Thieves, Elden Ring: Shadow of the Erdtree e Final Fantasy XIV: Dawntrail. Qui di seguito la sinossi ufficiale.

Articoli Consigliati Open Day Link University per il Corso di Laurea in Videogiochi Goddess Order: nuovo trailer per l’RPG in pixel art

Il futuro dell’umanità è in pericolo in Stellar Blade, una nuovissima avventura d’azione incentrata sulla storia per PlayStation 5. Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata, e i pochi superstiti della razza umana, ormai decimata, sono fuggiti su una Colonia nello spazio. È proprio partendo da questa colonia che EVE, in missione per la settima Unità aerea, giunge sul nostro pianeta, ormai desolatamente distrutto, con una precisa missione: salvare l’umanità liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l’hanno devastata. Tuttavia, nell’affrontare i Naytiba uno per uno e nel cercare di fare luce sul misterioso passato della civiltà umana, EVE si rende conto che la sua missione non è così semplice. In realtà, niente è come sembra.