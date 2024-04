Dragon Ball Xenoverse 2: Videl e 18 in versione Super saranno i prossimi DLC

Bandai Namco, insieme allo sviluppatore Dimps, ha svelato i dettagli del prossimo DLC intitolato “Future Saga Capitolo 1” per Dragon Ball Xenoverse 2. Questo aggiornamento includerà due nuovi personaggi giocabili: Androide 18, direttamente da Dragon Ball Super, e Videl, anch’essa in versione Dragon Ball Super. Il DLC “Future Saga” sarà composto da quattro capitoli, ma al momento la data di rilascio del primo capitolo non è stata ancora comunicata.

Android 18 (DB Super) will be available in the first chapter of the FUTURE SAGA DLC!

With her "Steel Mirage" special skill, dash towards the opponent and attack from behind with a Destructo-Disc… Catch them by surprise! #DBXV2 pic.twitter.com/zTit1QzDIH

— Dragon Ball Games (@dragonballgames) April 9, 2024