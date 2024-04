Sea of Thieves: trailer ufficiale per il Closed Beta Test in versione PS5

Rare ha rilasciato il trailer ufficiale del Closed Beta Test di Sea of Thieves su PlayStation 5, programmato per il periodo che andrà dal 12 al 15 aprile. È importante sottolineare che i progressi compiuti durante la beta potranno essere trasferiti al gioco completo. Di recente, il team di sviluppo ha confermato l’arrivo del gioco anche su PlayStation Portal; tuttavia non sono in programma sviluppi per PSVR 2.

Sea of ​​Thieves è già disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC, mentre arriverà su PS5 il 30 aprile. Qui di seguito la sinossi e le caratteristiche ufficiali:

Sea of Thieves vi coinvolge in un’esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all’esplorazione e ai saccheggi: vivete da filibustieri ed entrate di diritto nella leggenda. Senza ruoli prestabiliti, disponete della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo che preferite. Avventuratevi in gruppo o in solitaria e incontrate altre ciurme di pirati.

Un vasto open world: un open world tutto da esplorare pieno di isole incontaminate, relitti di navi e manufatti misteriosi.

Vita da pirata: unite le forze con il Capitan Jack Sparrow nella nuova storia originale che vede Disney’s Pirates of the Caribbean approdare in Sea of Thieves.

Diventate una Leggenda: Nel vostro percorso verso la Leggenda pirata deprederete bottini, vi costruirete una reputazione e svilupperete uno stile personale e inconfondibile.