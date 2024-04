Destiny 2 La Forma Ultima Anteprima: l’ultimo atto di un’epoca

È trascorso quasi un decennio da quando siamo stati risvegliati da un’entità senziente all’interno di Destiny, il 9 ottobre 2014. Da quel momento, l’arduo percorso di addestramento da guardiani sotto l’egida dell’Avanguardia e, in particolare, del Viaggiatore è stato il nostro pane quotidiano, durante il quale abbiamo compiuto imprese straordinarie: esplorare territori sconosciuti, sconfiggere divinità grazie alla potenza delle nostre lame, affrontare terrori inauditi e persino dominare le forze oscure. Il cammino è stato gremito di insidie e soddisfazioni, e ha rappresentato un capitolo significativo per l’intera comunità di Destiny.

Con l’imminente lancio dell’espansione Destiny 2 La Forma Ultima, la curiosità dei giocatori si è accesa: quali misteri si celano dietro la sconfitta del Testimone? In che modo Cayde-6 verrà reintegrato? Quali insidie ci attendono nel Pallido Cuore? Al momento, questi interrogativi rimangono senza risposta, poiché La Forma Ultima sarà disponibile su PC e console solo a partire dal 4 giugno. Ad ogni modo, benché la data di rilascio sia ancora lontana, Bungie ha orchestrato uno speciale evento in diretta per presentare il DLC e divulgare dettagli sui rivoluzionari cambiamenti previsti per il gameplay dello sparatutto in cooperativa per eccellenza. Dettagli che siamo più che felici di poter condividere approfonditamente nella qui presente anteprima esclusiva.

Destiny 2 La Forma Ultima: il principio e la fine

Sul piano evolutivo di Destiny 2, l’introduzione de La Forma Ultima rappresenta un’innovazione significativa dell’interio scenario. La recente trasmissione ha evidenziato non solo gli eventi antecedenti che hanno condotto a La Forma Ultima, ma anche l’esordio delle Classi Prismatiche. Queste ultime incarnano l’unione delle sottoclassi di Luce e Oscurità, una fusione che ha generato un’entusiasmante varietà di combinazioni e strategie inedite per i guardiani. Nel corso della presentazione, abbiamo assistito a uno di essi che sfruttava queste nuove abilità per eseguire sequenze di attacchi devastanti contro le forze dell’Oscurità, segnando così un punto di svolta nell’esperienza di gioco offerta dal titolo di Bungie. Per quanto riguarda la Trascendenza, questa nuova meccanica si attiva quando le barre di progresso delle sottoclassi raggiungono il culmine. Una volta innescata, l’animazione corrispondente conferisce lo stato di Trascendenza, che si distingue per le sue animazioni peculiari per ciascuna classe: il Cacciatore con un gesto del coltello, lo Stregone con una posa mistica e il Titano con un potente pugno.

Oltre all’impatto visivo, la Trascendenza introduce una granata che combina le energie di Luce e Oscurità, offrendo ai Cacciatori un mix di stasi e solare, ai Titani una combinazione di Telascura e Arco, e agli Stregoni un accostamento di stasi e vuoto. Tale elemento aggiunge una certa profondità strategica al gioco, permettendo ai giocatori di infliggere danni maggiori e di azzerare i tempi di recupero delle abilità di classe quando attivata. Infine, la diretta ha svelato l’uso innovativo della schivata solare del Cacciatore in sinergia con gli shuriken della stasi e il “rampino” della Telascura. Sebbene le informazioni siano state limitate a scene di gameplay, è chiaro quanto Bungie abbia intrapreso una direzione audace con le classi dei guardiani, promettendo un futuro ricco di scoperte e potenzialità per i giocatori.

Il Pallido Cuore del Viaggiatore

Nel corso dell’ultima presentazione, Bungie ha delineato le Sottoclassi Prismatiche come evoluzioni avanzate delle precedenti, offrendo agli utenti una gamma più ampia di configurazioni. Queste sottoclassi consentono una varietà di combinazioni precedentemente inimmaginabili, grazie all’introduzione di nuovi frammenti e alloggiamenti. Con l’espansione La Forma Ultima di Destiny 2, il paradigma delle sottoclassi subirà una trasformazione radicale. Gli sviluppatori hanno poi svelato che alcuni elementi di classe saranno di tipo esotico, similmente a quanto avvenuto nel primo capitolo di Destiny. Tuttavia, a differenza del predecessore, dove la loro funzione era principalmente estetica, nel seguito assumeranno un’importanza cruciale. Questi oggetti esotici potranno infatti integrare le caratteristiche di altri equipaggiamenti esotici, fondendo due elementi in uno solo. Gli attributi di ciascun oggetto saranno generati casualmente, incentivando i giocatori a dedicare tempo alla ricerca delle combinazioni più efficaci. Tali dotazioni di classe hanno lo scopo specifico di esaltare ulteriormente le Sottoclassi Prismatiche, rendendole più uniche e genuine. Sono stati concepiti per potenziare le possibili sinergie all’interno del sandbox di Destiny 2 e per rendere la Trascendenza e il suo potenziale più accessibili agli utenti. Resta da chiarire come verrà implementata questa funzionalità e se sarà possibile ottenere oggetti di classe esotici da equipaggiamenti appartenenti a classi differenti. Le informazioni disponibili indicano che Bungie è pronta a innovare significativamente il gioco sotto molteplici aspetti.

In seguito all’espansione Eclissi, i giocatori hanno incontrato le nuove entità oscure denominate Tormentatori, appartenenti alla razza dei Terrori, schierate dal Testimone. Tra i nemici introdotti figurano gli Arcigni, creature volanti simili a pipistrelli armate di fucile, che si muovono incessantemente e sono capaci di emettere stridii soppressivi, limitando le abilità dei Guardiani e rallentandoli. I Simulacri, invece, attaccano in mischia con lame affilate e mosse acrobatiche. Secondo Bungie, questi avversari sono particolarmente minacciosi in gruppo, e occorre cautela nell’ucciderli, poiché la loro morte può evocare un Geist che perseguiterà il giocatore senza tregua. Inoltre, sono stati introdotti i Tessitrame e gli Attendenti, psionici dei Cabal rinnovati con il potere dell’oscurità, dotati sia di Stasi che di Telascura. I proiettili di Stasi immobilizzano i Guardiani, mentre quelli di Telascura possono spostare i giocatori sul campo di battaglia, introducendo dinamiche strategiche inedite in Destiny 2 che abbisognano di analisi approfondite per determinare l’approccio più efficace. È importante notare che i Tessitrame, grazie al potere della Telascura, possono attrarre i giocatori verso di loro, richiedendo quindi un’attenzione maggiore.

Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Bungie

Data di uscita: 4 giugno 2024

L’espansione Destiny 2 La Forma Ultima promette di fare faville, con le Sottoclassi Prismatiche che rivoluzionano il gameplay e spalancano un ventaglio di combinazioni inedite per i Guardiani. Altrettanto rilevante è la meccanica della Trascendenza, che si rivelerà fondamentale per infliggere danni considerevoli, soprattutto grazie alle nuove granate. Inoltre, gli oggetti di classe, ora esotici, potranno acquisire attributi casuali da altri equipaggiamenti esotici. Infine, le nuove unità dei Terrori si sono dimostrate affascinanti e costituiranno sfidanti avversari da affrontare. L’attesa per l’uscita di questo attesissimo contenuto, prevista per il 4 giugno 2024 su PC e console, è dunque carica di aspettative e sorprese.