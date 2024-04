The Rogue Prince of Persia: trailer d’annuncio del nuovo capitolo della saga

Durante il Livestream della Triple-I Initiative, Ubisoft e lo studio partner Evil Empire hanno annunciato The Rogue Prince of Persia, un gioco rogue-lite d’azione e platform in 2D di cui si vociferava da un po’. The Rogue Prince of Persia uscirà in Early Access su Steam il 14 maggio. The Rogue Prince of Persia è ambientato in una rappresentazione fittizia di Ctesiphon, la capitale dell’Impero persiano. La città deve affrontare l’invasione dell’esercito di soldati posseduti dagli Unni, guidati dal malvagio Nogai. I giocatori impersoneranno il Principe, dotato di una bola mistica che lo resuscita ogni volta che muore. Questo artefatto magico gli ha permesso di correre enormi rischi per perfezionare le abilità acrobatiche e combattimento in gioventù, trasformandolo in un formidabile guerriero. Tentativo dopo tentativo, dovrai aiutare il Principe a esplorare diversi biomi, padroneggiare nuove armi, equipaggiare nuovi gadget, potenziare i suoi attrezzi nelle Oasi e a radunare i suoi alleati per salvare la città dalla distruzione.

Per padroneggiare le sezioni platform, dovrai utilizzare l’iconica corsa a muro, che consente di attraversare facilmente i varchi, evitare le trappole e superare i nemici. Dall’acquedotto alla grande accademia, passando per i giardini selvaggi, il Principe deve usare tutte le sue abilità acrobatiche per trovare un percorso sicuro attraverso livelli generati proceduralmente e composti da una varietà di biomi colorati, ispirati all’architettura persiana. Oltre a tutti i pericoli ambientali che dovrai affrontare, combatterai contro vari nemici, sia unni che esercitano l’oscura magia sciamanica, sia creature corrotte dalla sua influenza. Sono disponibili numerose opzioni, adatte a tutti gli stili di gioco: dai pugnali gemelli alle lance, alle spade larghe e alle asce. Le armi secondarie danno nuovo sprint al combattimento, con una scelta di scudi, archi, rampini e altro ancora. L’uso di queste armi in combinazione con la corsa a muro, il salto della spalla, il calcio e lo stomp rende il Principe un guerriero formidabile, rendendo ogni corsa completamente unica.

La colonna sonora del gioco è composta e prodotta da ASADI, produttore di musica elettronica e artista performativo persiano-americano. Il suo talento e la sua creatività vi immergeranno in una visione moderna ed epica del folklore persiano. La colonna sonora originale di The Rogue Prince of Persia è una fusione tra sonorità tradizionali e moderne, con ritmi che accompagnano le mosse del Principe.

Lo studio Evil Empire vanta una solida esperienza nel campo dei rogue-lite d’azione in 2D. Desiderosi di avviare un progetto nuovo di zecca, si sono rivolti a Ubisoft proponendo la loro personale rivisitazione del marchio Prince of Persia, noto per il suo spirito innovativo e la sua maestria nel gameplay. Ubisoft, in qualità di editore, ed Evil Empire, in qualità di sviluppatore, hanno scelto di rilasciare il gioco in Anteprima su Steam, per collaborare con la comunità e realizzare il miglior gioco possibile assieme ai giocatori, utilizzando come base il fulcro del gioco che ben conoscete. Con il passare del tempo arriveranno di nuovi livelli, boss, armi, nemici e potenziamenti, oltre ad aggiunte basate sul feedback della comunità.