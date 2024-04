PlayStation Plus: svelate le prossime aggiunte al catalogo

Esplorate i mari e preparate banchetti di sushi serali, esercitate poteri cosmici e manipolate il tempo… fate un viaggio ad alta velocità negli Stati Uniti e molto altro ancora nel catalogo dei giochi di aprile per PlayStation Plus. Contate sulla vostra arguzia in Animal Well, indossate una muta con Dave the Diver, viaggiate attraverso i mistici regni 2.5D in Tales of Kenzera: Zau o gareggiate in un’avventura d’azione a mondo aperto con The Crew 2. Queste nuove uscite del Catalogo dei giochi sono accompagnate da altri titoli, tutti disponibili a partire da martedì 16 aprile.

Vi avevamo già anticipato di Dave the Diver e Tales of Kenzera: Zau, ma ecco anche le descrizioni degli altri giochi.

Animal Well | PS5 (9 maggio)

Esplora un surreale labirinto abbandonato e scopri i suoi numerosi misteri. Scopri un misterioso mondo non-lineare e interconnesso mentre risolvi gli enigmi presenti in più di 250 stanze nell’ordine che preferisci. Conta sulla tua arguzia ed evita i pericoli in questo Metroidvania privo di combattimento. Incontrerai creature allo stesso tempo bellissime e inquietanti e dovrai decidere cos’è pericoloso e cosa inoffensivo. Manipola un mondo in pixel-art in modi sorprendenti e significativi e prova a sopravvivere a ciò che si muove nell’oscurità. In Animal Well, c’è ben alto nel mondo oltre quello che potete vedere.

Oddballers | PS4

Gioca a un nuovo tipo di palla prigioniera e usa tattiche brutalmente sleali per infastidire i tuoi avversari in questo stravagante party game multigiocatore. Schiva, blocca e afferra tutto ciò che puoi lanciare in faccia ai tuoi nemici-amici. E usa l’ambiente per abbattere gli avversari con recinzioni elettriche, bombole a gas esplosive o lanciatori di palline da tennis. Ogni arena ha le sue regole e vari minigiochi frenetici in cui tutto può accadere. Gioca con un massimo di quattro giocatori nel tuo salotto, oppure competi online contro altri cinque avversari.

Construction Simulator | PS4, PS5

Construction Simulator è tornato: più vasto ed entusiasmante che mai. Soddisfa la tua ambizione di diventare titolare di un’impresa edile di successo avviando la tua attività da zero, con l’aiuto del tuo mentore Hape. Affronta progetti interessanti di diverse dimensioni e requisiti per aumentare le entrate, in modo da poter aggiungere macchinari ancora più potenti alla tua flotta di veicoli. Con il passare del tempo, clienti diversi metteranno alla prova le tue abilità mentre affronti le sfide, facendo di ogni compito una prova d’abilità. Preparati a presentare il tuo processo mentre affronti una serie di sfide di costruzione in questa avventura dinamica e coinvolgente.

The Crew 2 | PS4

Preparati per un viaggio ad alta velocità negli Stati Uniti e goditi una delle esperienze di guida d’azione a mondo aperto più complete mai create. Con l’accesso a contenuti gratuiti, nuove modalità di gioco, tracce, veicoli, eventi e molto altro aggiunto ogni stagione, The Crew 2 ha tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza indimenticabile. Tuffati nella scena motoristica americana, scopri paesaggi esilaranti, scegli i tuoi veicoli preferiti tra centinaia e gioca online con un massimo di sette amici.

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Ispirato ai testi mitologici indiani come Mahabharata e Ramayana e all’architettura medievale del Rajasthan, Raji: An Ancient Epic sfoggia uno stile unico nel suo genere. Affronta battaglie contro feroci demoni e boss, risolvi antichi enigmi, esplora imponenti fortezze e palazzi e vivi una storia di due fratelli coinvolti in una guerra ultraterrena. Ogni angolo delle ambientazioni di gioco è disegnato in stile pahari e combina texture dipinte a mano e modelli tridimensionali.

Lego Ninjago Movie Video Game | PS4

Gioca nei panni dei tuoi ninja preferiti, Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya e il maestro Wu per proteggere la loro isola natia di Ninjago dal malvagio Lord Garmadon e il suo esercito di squali. Padroneggia l’arte dei Ninja correndo lungo le pareti, saltando da grandi altezze e affrontando i nemici di Ninjago per salire di livello e migliorare le tue abilità di combattimento Ninja. Rivivi il film attraverso le otto ambientazioni ricche di azione, ognuna con il proprio Dojo per le Sfide. E con le mappe delle battaglie, gioca contro amici e parenti in competizioni locali per un massimo di quattro giocatori.

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Nour è un gioco sperimentale di arte culinaria che unisce immagini appetitose, ritmi dinamici ed esplorazione ludica. Senza punteggi, limiti di tempo o realismo, Nour ti invita a giocare con il cibo in una varietà di scene surreali che vanno dalla tranquillità al caos, da una sinfonia di tostapane a una vasca piena di gelato e molto altro ancora. Riscopri la gioia del gioco in questa fantasia gastronomica così speciale.

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Seguito del pluripremiato Deliver US The Moon, Deliver US Mars è un’avventura fantascientifica suggestiva che offre un’esperienza coinvolgente nello spazio. Esplora nuove frontiere in una rischiosa missione ricca di suspense volta a recuperare le navi colonia ARCA rubate dal misterioso Outward. Sali sulla Zephyr mentre viaggi dalla Terra verso la superficie di Marte. Attraversa e resisti al suo ambiente arido e spietato e imprevedibile mentre cerchi di scoprire i segreti lasciati dall’Outward. Utilizza cervello e muscoli per superare ostacoli fisici e mentali, trovare le ARCHE e svelare la ragione di chi ha inviato la richiesta di soccorso che ti ha portato lì.

Lego Marvel’s Avengers | PS4

I vendicatori si uniscono! La serie di videogiochi Lego Marvel più venduta torna con una nuova avventura con i supereroi ricca d’azione. Unisciti al team Marvel’s Avengers Lego e sperimenta un videogioco con personaggi e trame tratti dai film acclamati dalla critica e altro ancora. Gioca nei panni dei supereroi più potenti impegnati nella missione di salvare il mondo.

Miasma Chronicles | PS5

In Miasma Chronicles l’esplorazione in tempo reale incontra il combattimento tattico a turni con elementi GdR. In un futuro non troppo lontano, l’America è stata distrutta da una forza selvaggia conosciuta solo come “Miasma”. Ecco Elvis, un giovane portato nella città mineraria di Sedentary da bambino. Abbandonato da sua madre nelle mani di un “fratello” maggiore robot, gli viene dato un misterioso guanto con il quale può controllare il Miasma. Unisciti ai fratelli in una missione per una terra desolata post apocalittica per trovare le risposte che cercano: risposte che potrebbero cambiare per sempre le sorti dell’umanità.

Stray Blade | PS5

Dimostra il tuo valore in questa appassionante action-adventure e padroneggia combattimenti intensi mentre esplori le antiche rovine di una misteriosa civiltà. Le leggende narrano della valle perduta di Acrea, un luogo selvaggio e abbandonato ma estremamente potente. Hai trovato questa terra dimenticata per poi morire. Il tempo passa e miracolosamente sei tornato in vita. Il prezzo da pagare: non potrai lasciare questa terra. Riacquista la tua libertà e riporta la pace in questo luogo devastato e dilaniato dalla guerra, guidato dal tuo fedele compagno Boji. Esplora le imponenti sale dei troni di giganti dei-sovrani e le città perdute. Scopri i loro segreti e preparati ad affrontare nemici ancora più letali. Preparati a esplorare un mondo che continua a cambiare grazie alle tue scoperte e a causa delle fazioni esistenti.

PlayStation Premium | Classici:

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5