Streets of Rogue 2: gameplay trailer per l’RPG sandbox

Il publisher tinyBuild e lo sviluppatore indipendente Matt Dabrowski rivelano il nuovo video gameplay di Streets of Rogue 2, un GDR sandbox open-world in arrivo su Steam in Acesso Anticipato nel 2024. L’ambizioso sequel del rogue-lite del 2019, acclamato dalla critica con oltre 1 milione di copie vendute, Streets of Rogue 2 invita i giocatori a imbarcarsi in un’avventura indimenticabile e rigiocabile all’infinito nel suo folle, coinvolgente e assolutamente imprevedibile open world, da soli o con gli amici in co-op. I giocatori potranno mettere le mani su una demo, in arrivo su Steam durante il Next Fest nel giugno 2024.

Queste le caratteristiche:

Articoli Consigliati Albion Online: disponibile la Beta Aperta su PC e Mobile Electronic Arts alza i prezzi del servizio EA Play

Decine di classi giocabili uniche e stravaganti (ad esempio, ninja, lupo mannaro, banchiere, alieno…).

Un open world generato proceduralmente con una mappa 100 volte più grande di un singolo livello di Streets of Rogue 1 e diversi biomi unici, da città vivaci a foreste inquietanti.

Una quantità assurda di sistemi di gioco intrecciati nella migliore tradizione dei simulatori immersivi: ambienti distruttibili, hacking, IA intelligente degli PNG, controllo mentale, agricoltura, costruzioni, veicoli, ecc.

Puoi accarezzare il cane, ma anche cavalcarlo!

Meccaniche GDR flessibili e profonde: alberi delle abilità, missioni, fazioni, reputazione.

Scatenate il caos con un vasto arsenale di oggetti e armi: raggi restringenti, trappole per orsi, ocarina che richiama i topi, Necronomicon, mine, armi da fuoco, lanciarazzi e molto altro ancora.

“Streets of Rogue 2 è il culmine di quasi 10 anni di lavoro sulla serie. Non vedo l’ora di dare un’occhiata in anteprima con la demo e di portare altri contenuti nelle mani di tutti tramite l’Accesso Anticipato in arrivo quest’anno!” ha dichiarato Matt Dabrowski, creatore del franchise di Streets of Rogue.

Con oltre 300.000 wishlist su Steam, Streets of Rogue 2 è uno dei giochi indie più attesi del 2024. La demo giocabile sarà disponibile su Steam durante il Next Fest nel giugno 2024.