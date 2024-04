Albion Online: disponibile la Beta Aperta su PC e Mobile

Albion Online ha infine lanciato la fase Beta Aperta per il suo nuovo server europeo, Albion Europa, ovvero il terzo server introdotto nel gioco insieme ad Albion America e Albion Asia. I giocatori possono iscriversi ora per provare Albion Online prima del lancio ufficiale del server il 29 aprile, disponibile su PC, Mac, Linux, iOS e piattaforme Android. Albion Online Europa offre un’esperienza di gioco ottimizzata per i giocatori europei e della regione MENA, vantando un miglior ping, una latenza inferiore e orari degli eventi di gioco adattati. Il server fornirà un nuovo mondo di gioco, e tutti i giocatori inizieranno su una posizione di parità, reclamando il proprio pezzo di Albion e forgiando il loro destino. Durante la fase beta, i giocatori potranno guadagnare una skin esclusiva permanente: il Duellante. I proprietari di un Pacchetto Fondatore progrediranno tre volte più velocemente in questa sfida e avranno anche la possibilità di sbloccare una skin esclusiva abbinata alla cavalcatura.

Caratteristiche del server “Albion Europa”:

Una versione nuova e incontaminata del gioco, dove tutti i giocatori inizieranno alla pari e potranno reclamare il proprio pezzo di Albion.

Un mondo di gioco completamente separato e indipendente dai server esistenti negli Stati Uniti e in Asia.

Velocità di connessione e ping notevolmente migliorati per l’intera Europa e regione MENA.

Orari degli eventi di gioco e del server (battaglie territoriali, Lega di Cristallo, guerre di fazione, manutenzione, ecc.) ottimizzati per la regione.

La possibilità di prenotare i nomi di personaggi e gilde esistenti e di avere l’accesso anticipato al lancio completo del server tramite i Pacchetti Fondatore.

I Pacchetti Fondatore di Albion Europa offrono skin esclusive in colore chiaro e scuro, insieme a tempo Premium, Oro e altri vantaggi. A partire dal 24 aprile, i possessori otterranno l’accesso anticipato al server e potranno assicurarsi i nomi dei loro personaggi e gilde dai server esistenti.

Albion Online è un MMORPG Sandbox che offre un combattimento con bottino completo (full loot), un’economia completamente guidata dal giocatore, e un sistema di abilità senza classi “sei ciò che indossi”. Il gioco è completamente cross-platform, giocabile su PC, Mac, Linux, iOS o Android con un unico account, ed è localizzato in quindici lingue. Albion Online è stato lanciato nel 2017, nel 2018 è stato lanciato su Steam, nel 2019 è diventato free to play e nel 2021 è stato lanciato ufficialmente su mobile.

Invece di offrire un percorso lineare con missioni predeterminate, Albion Online permette ai giocatori di scrivere la propria storia e di giocare in innumerevoli modi diversi. Complessi sistemi di gilde, alleanze e fazioni permettono ai giocatori di unirsi ad amici e alleati per rivendicare territori e partecipare a battaglie di massa. Raccolta, creazione e commercio sono tutti elementi essenziali dell’economia di Albion, i quali offrono fama e fortuna ai giocatori dotati di sufficiente abilità e ambizione. Il vasto mondo di Albion, con cinque biomi distribuiti su due enormi continenti, offre opportunità quasi infinite di esplorazione e scoperta, con una vasta gamma di opzioni PvE e PvP per giocatori singoli e di gruppo.