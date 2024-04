SEGA annuncia l’evento Senza paura: l’anno di Shadow

SEGA ha annunciato la sua ultima campagna “Senza paura: l’anno di Shadow”, per celebrare Sonic e Shadow, oltre che i fan stessi dei personaggi. L’anno scorso, SEGA ha lanciato il programma “Fast. Friends. Forever”, che ha esaltato il legame speciale che Sonic e i suoi amici Tails, Knuckles e Amy Rose condividono con i propri fan. Quest’anno l’evento si concentrerà sull’amato e tenebroso riccio Shadow, che sarà il protagonista del prossimo videogioco SONIC X SHADOW GENERATIONS, e anche dell’attesissimo film “Sonic The Hedgehog 3”, in arrivo quest’anno. Questa campagna celebra cosa significa essere senza paura e accogliere il proprio Shadow interiore affrontando le sfide con coraggio. Per cominciare, ecco un trailer di lancio con il tema musicale originale che celebra Shadow e il coraggio dei fan.

Senza paura: l’anno di Shadow proseguirà nel corso dell’anno con una serie di iniziative, tra cui:

Il Tour in Moto – Scopri la moto personalizzata ispirata a Shadow, pronta per partecipare alla MotoGP, e molto altro!

MotoGP – Vieni a vedere la moto ispirata a Shadow nell’area MotoGP dedicata ai fan questo weekend ad Austin, Texas, e poi in Inghilterra ad agosto. Assisti a coraggiose evoluzioni in moto durante questo evento mondiale. Acquista i biglietti qui.

Sonic X Shadow Generations – Shadow the Hedgehog è tornato e fa squadra con Sonic classico e alla sua variante contemporanea in SONIC X SHADOW GENERATIONS, una nuova collezione con due speciali esperienze! Vesti i panni di Shadow the Hedgehog in una nuovissima campagna e affronta le iconiche fasi in 2D e in 3D con Sonic classico e con la sua variante contemporanea in una versione completamente rimasterizzata di SONIC GENERATIONS.

Eventi per dispositivi mobili – Gioca gli eventi per dispositivi mobili in Sonic Forces e Sonic Dash per avere la possibilità di sbloccare delle potenti varianti di Shadow, tra cui Super Shadow, Shadow vampiro, Sir Lancillotto e Lancillotto cacciadraghi!

LEGO – I fan di Shadow the Hedgehog possono creare innumerevoli storie con il set di LEGO Sonic the Hedgehog e architettare un divertente piano di fuga per Shadow the Hedgehog!

Sonic Symphony World Tour – Vivi sul grande schermo la magia dei momenti più importanti di Sonic, accompagnati da una rock band e un’orchestra sinfonica. Questo tour mondiale presenterà le musiche originali di Shadow insieme ad alcuni dei suoi momenti più belli sullo schermo.