Darkest Dungeon II avrà una nuova modalità di gioco gratuita

Red Hook Studios ha annunciato “Kingdoms“, una nuova modalità campagna che sarà introdotta in Darkest Dungeon II entro fine anno, come aggiornamento gratuito ei contenuti. Per festeggiare l’aggiornamento, è stato pubblicato un teaser come parte dell’iniziativa Triple-i, un nuovissimo evento di presentazione di videogiochi. Come parte di un’offerta di Steam che sostiene la Triple-i Initiative, Darkest Dungeon II sarà disponibile con uno sconto del 33% e il DLC The Binding Blade con uno sconto del 10%.

Questa nuova modalità di gioco sfida i giocatori in una disperata lotta contro il tempo, per trovare e sconfiggere una minaccia mostruosa prima che travolga e distrugga il Regno, costituito da una rete di locande che fungono da rifugio. Il giocatore viaggia attraverso queste terre per raccogliere risorse e fronteggiare le incursioni del male. Le risorse acquisite sono impiegate per ottimizzare gli eroi e le stesse locande, migliorabili per mezzo di ampi diagrammi di potenziamento. I giocatori intraprenderanno missioni uniche e combatteranno contro tre nuove fazioni di mostri: The Coven, Beastmen e Crimson Courtiers. Kingdoms si può giocare indipendentemente dalla campagna originale del gioco, “Confessions”.

Kingdoms è un progetto che ci entusiasma. Guardando le nostre pubblicazioni, nessuno dei nostri giochi o DLC ha mai ripercorso strade già battute, e siamo orgogliosi di continuare la tradizione. Questa nuova modalità unirà parte della stabilità e gestione del roster dell’originale Darkest Dungeon ai percorsi e al combattimento di Darkest Dungeon II. E soprattutto, questo enorme aggiornamento per DDII è GRATUITO e arricchisce il nostro titolo di punta con ancora più contenuti di qualità per i nostri giocatori. Noi di Red Hook valutiamo i progetti in base alla loro potenziale capacità di sorprendere, deliziare e perché no, anche far disperare i giocatori… Kingdoms li racchiude tutti e tre. Non vediamo l’ora di condividere di più con la nostra community.

ha affermato Chris Bourassa, co-fondatore e direttore creativo.

Al di là di Kingdoms, Darkest Dungeon II invita i giocatori a intraprendere un viaggio emozionante attraverso cinque campagne note come”Confessioni”, ognuna con il suo boss terrificante e le sue meccaniche coinvolgenti. Il gioco presenta 12 eroi giocabili con 2 eroi aggiuntivi, la Duellista e il Crociato, disponibili tramite il DLC The Binding Blade. Altre caratteristiche includono l’ampia esperienza di metagioco “L’Altare della Speranza”, più di 70 obiettivi su Steam ed EGS, 10 animali da compagnia, ognuno con caratteristiche che influenzeranno le dinamiche di gioco, e modificatori di difficoltà facoltativi sotto forma di oggetti equipaggiabili come la Fiamma Infernale, per chi desidera una sfida più o meno impegnativa.

La distribuzione dell’aggiornamento gratuito Kingdoms per Darkest Dungeon II è prevista per la fine del 2024 su Steam ed Epic Games Store.

Darkest Dungeon II è un viaggio roguelite a turni all’insegna della dannazione. Forma un party, munisciti di diligenza e avventurati in scenari decadenti in un ultimo disperato tentativo di scongiurare un’apocalisse causata dai tuoi stessi fallimenti. Eppure, i pericoli più efferati che dovrai affrontare potrebbero provenire dall’interno del gruppo.

Il sequel del gioco acclamato dalla critica Darkest Dungeon presenta nuovissime grafiche 3D nel suo stile distintivo, una nuova dinamica di viaggio a partite, una versione migliorata dell’innovativo sistema di combattimento a turni, dodici eroi, ognuno dei quali avrà la sua storia personale costituita da cinque capitoli, cinque regioni, cinque boss finali e un’esperienza di metagioco (“L’Altare della Speranza”) ricca di potenziamenti permanenti. Darkest Dungeon II è uscito in accesso anticipato su Epic Games Store a ottobre 2021 e ha visto una cadenza regolare di aggiornamenti importanti di contenuti e funzionalità poiché Red Hook ha migliorato il gioco con l’aiuto del feedback dei giocatori.