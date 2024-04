Call of Duty Mobile: trailer per la Stagione 4 – Oro degli Stolti

L’avventura chiama! I cacciatori di tesori sono in azione, ma la ricerca di nuove ricchezze spesso nasconde molte insidie: la Stagione 4 – Oro degli Stolti di Call of Duty: Mobile è un tuffo nell’avventura e l’annuncio del suo arrivo è l’occasione perfetta per condividere i primi dettagli sui Call of Duty: Mobile World Champs 2024. In questa nuova stagione sarà possibile sbloccare l’MG42 LMG e l’RC-XD insieme ai progetti d’arma e alle skin dell’operatore a tema cacciatore di tesori nel Battle Pass e nello store. Si potrà giocare alla nuova modalità Dropkick Multiplayer, sperimentare la nuova area evento Challenge HQ e molto altro ancora, a partire dalle 02:00 del 18 aprile. Il Battle Pass di Oro degli stolti include oggetti gratuiti e premium, tra cui nuove skin operatore, progetti arma, biglietti da visita e punti Call of Duty aggiuntivi da utilizzare per il prossimo Premium Pass o acquisto nel negozio.

Livelli Battle Pass gratuiti:

Impugnate la rapida mitragliatrice leggera MG42, un’arma perfetta per sopprimere i gruppi di nemici grazie alla sua elevata capacità di munizioni. Inoltre, ottienete la popolare serie di punti RC-XD, che dà il controllo di un’auto remota che esplode in caso di collisione con i nemici. Le altre ricompense gratuite disponibili nei vari livelli includono una serie di skin, progetti arma, Monete Cassaforte e altro ancora.

Livelli Battle Pass Premium:

Acquistate il Premium Pass di Oro degli stolti per avere la possibilità di ottenere tutti i contenuti di Oro degli stolti, tra cui le skin operatore a tema Zoe – Diva della giungla, David Mason – Ranger delle rovine, Sims – Artigliere e Strongarm – Fatalità floreale. Sfoggiate vivaci progetti arma come FR.556 – Tesoro insepolto, CX-9 – Piumaggio glorioso, Arctic .50 – Fauci della giungla, LK24 – Venefico e MG42 – Demolitore, basato sulla nuova arma della Stagione 4.