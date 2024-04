Electronic Arts alza i prezzi del servizio EA Play

Secondo quanto riportato da GamesIndustry.biz (e confermato dallo stesso sito ufficiale del publisher), Electronic Arts ha deciso di aggiornare i prezzi del suo servizio di abbonamento EA Play. Il costo mensile del livello standard di EA Play è stato incrementato da 4,99€ a 5,99€, mentre l’abbonamento annuale è passato da 29,99€ a 39,99€. Inoltre, l’abbonamento EA Play Pro, che offre benefici aggiuntivi come premi e vantaggi all’interno dei giochi, oltre all’accesso anticipato ai nuovi titoli del publisher, ha subito un aumento da 14,99€ a 16,99€ al mese e da 99,99€ a 119,99€ all’anno. L’aggiornamento dei prezzi è già visibile sul sito ufficiale.

Gli abbonati hanno ricevuto un’email da EA che informan dei cambiamenti nei costi, con tariffe specifiche per gli Stati Uniti e il Regno Unito espressi in dollari e sterline, e comunicando che i nuovi prezzi saranno effettivi a partire dal 10 maggio 2024. Tuttavia, sul sito ufficiale italiano è già presente la nuova tariffa. Secondo GamesIndustry.biz, queste modifiche sono state apportate per adeguare i prezzi alle variazioni di valore della valuta e per allineare le tariffe al mercato attuale. È interessante notare che anche Sony ha recentemente aumentato i prezzi degli abbonamenti annuali a PlayStation Plus lo scorso settembre. Inoltre, nel settore dell’intrattenimento, sia Disney che Netflix hanno incrementato i costi dei loro servizi di abbonamento negli ultimi sei mesi, con un’attenzione crescente anche sul controllo delle password condivise.

