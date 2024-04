Palworld avrà una nuova modalità denominata “Pal Arena”

Durante l’evento della Triple-i Iniziative è stato presentato Pocketpair, un’anteprima del prossimo grande aggiornamento per Palworld. Il team di sviluppo ha svelato la “Pal Arena”, un’arena in cui i giocatori potranno sfidarsi con i propri Pals. L’attesa non sarà lunga, poiché l’Arena sarà lanciata entro la fine dell’anno. Dal breve teaser mostrato, sembra che i giocatori potranno schierare fino a tre Pals sul campo di battaglia per affrontare un altro giocatore. Durante lo scontro, sarà possibile fornire supporto ai propri amici con il fuoco. Al momento non è chiaro se abbattere l’avversario porterà automaticamente alla vittoria, né come la morte del giocatore influenzerà l’esito della battaglia, indipendentemente da quanti amici rimangano in gioco.

Con l’ultimo aggiornamento alla patch 0.2.0.6, è stato introdotto il primo boss raid del gioco: Bellanoir. Purtroppo, un bug riscontrato nella versione Xbox causa un caricamento errato dei dati di salvataggio multiplayer delle versioni precedenti. Tuttavia, il team di sviluppo è al lavoro per risolvere prontamente il problema. Palworld è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC: di seguito sinossi e caratteristiche ufficiali del gioco.

Puoi scegliere se vivere pacificamente insieme a creature misteriose note come Pal, o competere coi bracconieri. I Pal possono combattere, riprodursi, lavorare nei campi o nelle fabbriche. È possibile persino venderli o usarli come cibo. La mancanza di cibo, un ambiente ostile e le attività illecite dei bracconieri… Questo è un mondo colmo di pericoli. Per sopravvivere, non potrai concederti scrupoli. Potresti persino ridurti a mangiare il tuo Pal. Salta in groppa al tuo Pal ed esplora la terra, il mare e il cielo: non lasciare alcun angolo inesplorato.