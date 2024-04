Quello del gioco è uno dei settori dell’industria dell’entertainment ad aver registrato l’evoluzione più significativa nel corso del tempo.

Con internet e il progresso tecnologico, le sale giochi si sono evolute fino a diventare sofisticate piattaforme digitali che, a ben vedere, offrono vantaggi e modalità di fruizione che rendono l’esperienza globale perfino più appagante, completa e piacevole rispetto alle tradizionali case da gioco. Specialmente negli ultimi anni, il settore del gioco digitale ha subito una vera e propria metamorfosi, passando da un semplice passatempo a uno dei punti di forza del settore dell’intrattenimento in Italia.

Il settore ha sperimentato uno sviluppo e un’innovazione costanti nel corso della sua storia, che risale ai primi tempi della programmazione dei computer e dei giochi arcade. Questo articolo si prefigge specificatamente di ripercorrere l’evoluzione del gioco online, una delle forme di intrattenimento più apprezzate dagli italiani, dai suoi umili inizi negli anni Novanta ai giorni nostri, esaminando le fasi di sviluppo, la situazione attuale e il futuro che si profila per l’industria del gioco.

Gli albori dell’online gaming

Il settore del gaming ne ha fatta di strada dai tempi dei semplici giochi arcade. L’avvento di internet ha rivoluzionato il modo in cui si gioca e si interagisce con gli altri giocatori. I primi casinò online fecero la loro comparsa nel nostro Paese approssimativamente verso la metà degli anni Novanta, segnando una svolta nel settore del gioco. Inizialmente, questi portali offrivano opzioni di gioco limitate e giochi di base come la roulette e il blackjack.

Il boom degli anni 2000

L’industria del gioco online si è evoluta di pari passo con il progresso tecnologico. Nei primi anni 2000 si registrò un sostanzioso aumento del numero di casinò online disponibili in Italia. Questo è il periodo che ha gettato le basi e ha spianato la strada per l’inarrestabile crescita del gioco online in Italia. È aumentata la diffusione dei giochi online, e nello specifico dei giochi di ruolo online multiplayer.

Un altro momento di svolta è stato rappresentato dall’introduzione sul mercato di smartphone e tablet. Il gioco in mobilità ha riscosso fin da subito un successo enorme. Da smartphone e tablet è possibile accedere ai portali di gioco e giocare sul tavolo verde in qualsiasi momento, un aspetto molto apprezzato dai giocatori.

Gli anni 2010

Negli anni 2000, la tecnologia ha continuato a progredire a passi da gigante. Nello specifico, nel decennio del 2010 sono state introdotte le funzioni che caratterizzano il gioco online attuale, ossia le immagini ad alta definizione, la realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e live dealer games.

Questo ha portato a un aumento significativo della disponibilità di piattaforme di gioco online per gli utenti italiani, con un ventaglio sempre più ampio di giochi. Nello specifico, le slot machine, di più recente creazione rispetto a roulette o blackjack, sono progredite e si sono evolute più di altri giochi, con RTP elevato, tante funzioni interessanti e ottime prospettive di vincita. I portali di gioco offrono agli utenti concrete probabilità di ottenere vincite sostanziose e, in alcuni, le slot machine offrono perfino la possibilità di acquistare separatamente i round bonus del gioco. Vediamo nello specifico come funzionano le slot con acquisto bonus. Ebbene, la funzione bonus buy, disponibile su slot machine come Goblin’s Cave, Calavera Crush e Rainbow Riches Megaways, per citarne alcune, consente di comprare il bonus con del credito all’interno del gioco con un semplice clic.

Negli anni 2010 si sono anche sviluppati gli eSports, con giocatori professionisti, squadre e tornei che offrono premi sostanziosi. La possibilità di condividere il gioco e interagire con utenti di tutto il mondo è stata resa possibile da servizi di streaming.

I tempi moderni

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (IA) e l’elaborazione grafica (GPU) hanno ulteriormente accelerato lo sviluppo tecnologico. Inoltre, il gioco ha favorito la nascita di reti sociali e gruppi in tutto il mondo. I giochi multiplayer online hanno favorito l’interazione e il teamwork, mentre gli eSports hanno guadagnato un posto a pieno titolo nel settore sportivo.

L’industria del gioco ha, quindi, superato i confini del mero intrattenimento. Ora, come dimostrato da streamer, game creator e giocatori professionisti, il gioco è diventato anche un vero e proprio percorso professionale.

In conclusione

Dalle sue modeste origini, l’industria del gioco online ha fatto molta strada fino a diventare uno dei principali attori del settore dell’entertainment. Il progresso tecnologico è stato il motore di un’evoluzione straordinaria, che fa ben sperare che il settore continui a espandersi ed evolversi. Dalla metà degli anni Novanta a oggi, il settore si è sviluppato e trasformato notevolmente, offrendo ai giocatori una gamma di esperienze di gioco sempre più coinvolgenti.