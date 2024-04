Shin Megami Tensei V Vengeance: nuovo trailer e informazioni sul titolo Atlus

ATLUS ha condiviso nuovi dettagli sul tanto atteso J-RPG Shin Megami Tensei V Vengeance, scopri i nuovi percorsi narrativi, i personaggi, i demoni e i sistemi di gioco. ATLUS ha anche pubblicato un nuovissimo trailer che mostra dinamiche di gioco entusiasmanti, ambientazioni mistiche e demoni temibili, tra cui le nuove Qadištu. Inoltre, ATLUS ha rivelato la gilda della divinità di Shin Megami Tensei V Vengeance, un club speciale per fan di Megaten. I membri riceveranno vantaggi speciali, tra cui anteprime dei contenuti, concorsi di merchandise e novità entusiasmanti sul gioco in arrivo. Interessati?, Unitevi alla gilda tramite questo link.

Il celebre RPG di ATLUS Shin Megami Tensei V (SMTV), uscito nel 2021, ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo. L’apprezzatissimo titolo si è evoluto sotto ogni punto di vista, dal sistema di gioco alla storia. All’inizio, il giocatore dovrà scegliere fra due percorsi differenti. La storia narrata in Shin Megami Tensei V, il Canone della Creazione, e un percorso completamente nuovo, il Canone della Vendetta, una drammatica storia di vendetta da parte dei caduti. Il Canone della Vendetta segue la storia di SMTV, ma cambia drasticamente nella seconda metà del gioco. L’esito sarà completamente diverso. Goditi queste due storie totalmente agli antipodi.

Il sistema di combattimento, la fusione di demoni e l’esplorazione del campo sono stati approfonditi e si sono evoluti, con l’aggiunta di alcuni nuovi elementi. Siamo felici di offrire un vero RPG, che può essere apprezzato da chi ha già giocato a SMTV e anche da coloro che si avvicinano alla saga per la prima volta.Il gioco possiede una grafica sbalorditiva all’avanguardia, nuove aree, demoni e nuovi titoli musicali, oltre che un sistema di battaglia migliorato, offrendo un’esperienza GDR arricchita. Il gioco è in arrivo il 14 giugno 2024. Il gioco è disponibile per la prenotazione su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam. Per maggiori informazioni, visitate questo link.

