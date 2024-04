Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs: nuovo, frenetico trailer

Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs porterà una frenetica esperienza “divoratrice” e competitiva di Pac-Man su PC e console. Bandai Namco ha annunciato che il gioco sarà disponibile dal 9 maggio per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs è una variante ancora più vivace dell’esperienza multigiocatore di PAC-MAN con supporto della modalità cross-play per la prima volta, battaglie da 64 giocatori, un’ampia gamma di labirinti colorati interconnessi, PAC personalizzabili e power-up, che non solo aumenteranno le abilità dei giocatori, ma aiuteranno anche i Fantasmi. Il gioco è attualmente pre-ordinabile nelle edizioni Standard e Deluxe con la possibilità di ricevere l’esclusivo contenuto bonus di pre-ordine Chomp Challengers Pac.

Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs cattura tutto l’insaziabile appetito di PAC-MAN in un gioco dove dovrai farti largo divorando ogni cosa attraverso alcuni labirinti interconnessi per diventare il Chomp Champ, ovvero l’ultimo PAC rimasto al termine di ciascuna partita. Prendi il sopravvento sugli altri giocatori o ribalta la situazione contro i FANTASMI utilizzando una vasta gamma di power-up che daranno a PAC-MAN scudi, una maggiore velocità e altri effetti. Sarà anche possibile sabotare i propri concorrenti usando power-up in grado di aiutare i FANTASMI. Ma oltre a divorare i classici puntini e frutti che fanno parte della normale dieta di PAC-MAN, sarà possibile divorare anche i PAC degli altri giocatori in un testa a testa davvero competitivo.

Preparatevi a dare il benvenuto a giocatori di vari livelli di abilità, oltre a modalità di gioco davvero coinvolgenti, come la modalità Eliminazione in puro stile arcade, dove giocatori di ogni rango possono competere e guadagnare gettoni che potranno poi riscattare per ottenere oggetti di personalizzazione, o la modalità Classificata, dove i giocatori potranno affrontare altri utenti di abilità simile provenienti da tutto il mondo e guadagnare XP del rango conquistando le migliori posizioni della classifica. Con altri 63 giocatori nella partita, sarà assolutamente necessario distinguersi dalla folla. Infatti, sarà possibile personalizzare il proprio PAC con una vasta gamma di accessori cosmetici per il corpo, la testa e il volto. Inoltre, Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs include un sistema di Amicizia che consente di partecipare alla stessa partita con i propri amici, tenere traccia degli eventuali progressi o assistere alle partite degli amici e degli avversari.