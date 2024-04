MEGATON MUSASHI W WIRED: svelati i bonus pre-order e la Deluxe Edition

LEVEL5 annuncia che i preordini della versione per Nintendo Switch di MEGATON MUSASHI W WIRED, compatibile anche con Steam e PlayStation, sono disponibili. In questo action-RPG a tema robot ambientato su una Terra invasa dagli alieni, sedici piloti si alleano per riconquistare il pianeta. Oltre alla storia anime, sono disponibili scenari e missioni individuali con le quali è possibile approfondire ciascun personaggio e cimentarsi in esaltanti battaglie. I giocatori possono personalizzare i robot, chiamati “Rogue”, non solo riconfigurandone liberamente il corpo, le braccia e le gambe, ma anche modificandone e ottimizzandone le prestazioni con una scheda madre. MEGATON MUSASHI W WIRED è il terzo e più recente titolo di questa famosa serie uscito in Giappone, e il primo a essere lanciato in tutto il mondo.

È stato inoltre rivelato che gli elementi bonus della Deluxe Edition includono due nuovi Rogue e un artbook digitale di oltre 90 pagine contenente materiali mai pubblicati finora.Visita il sito ufficiale per scoprire ulteriori dettagli su altri elementi bonus, come armi e costumi per piloti in edizione limitata. Grazie all’aggiunta della versione Steam, sarà abilitato il cross-play e il cross-saving a livello mondiale tra tutte le piattaforme supportate. In questo modo, fino a tre giocatori potranno collaborare in modalità battaglia, fino a tre contro tre, e affrontare utenti di tutto il mondo. Sono stati introdotti dei velivoli collaborativi in omaggio ai leggendari super robot Mazinger Z, Getter Robot, Conbattler V e Voltes V.

Articoli Consigliati Monster Jam Showdown: annunciata la data d’uscita, presto in Early Access Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs: nuovo, frenetico trailer

I preordini per Nintendo Switch termineranno il 25 aprile alle 01:59; gli ordini effettuati entro il 31 maggio alle 16:59 riceveranno un Rogue in edizione limitata, Yatabushi, il cui aspetto è ispirato alle armature samurai e che può potenziare le sue Mosse speciali equipaggiate.

I preordini per PS4 e PS5 sono aperti fino al 24 aprile alle 01:59; nonostante non sia possibile preordinare la versione Steam, il Rogue a tiratura limitata Yatabushi sarà disponibile per l’acquisto fino alle 16:59 del 25 aprile.

In più, l’adattamento anime sarà prossimamente disponibile fuori dal Giappone su Crunchyroll.

Megaton Musashi è stato ideato e diretto da Akihiro Hino, mentre l’adattamento anime è stato coprodotto da TOKYO MX, LEVEL5 e OLM. Racconta degli abitanti di una tranquilla e pacifica cittadina all’oscuro di una verità non detta: la Terra è già stata distrutta. Delle misteriose forze aliene chiamate Draktor hanno decimato il 99,9% dell’umanità e terraformato il pianeta per ricavare un nuovo habitat dove insediarsi. Gli umani non hanno altra scelta se non nascondersi in rifugi e attendere il giorno della resurrezione, che potrebbe non arrivare mai. Gli abitanti del rifugio Ixia perdurano nell’ignoranza: i loro ricordi sono stati cancellati in seguito al giorno della distruzione. Sono protetti dai prescelti, i piloti dei Rogue, che combattono la guerra contro gli alieni. Oggi è il giorno in cui verrà selezionato un nuovo pilota.