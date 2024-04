Monster Jam Showdown: annunciata la data d’uscita, presto in Early Access

Dopo l’annuncio del mese scorso durante lo showcase Xbox Partner Preview, Milestone e Feld Motor Sports, Inc. hanno rivelato la key art e la data di uscita di Monster Jam Showdown. Il nuovo videogioco ufficiale di Monster Jam sarà disponibile il 29 agosto 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam ed Epic Games Store. L’early access si sbloccherà il 26 agosto.

Grave Digger e Megalodon, due dei truck più amati dai fan, sono stati scelti per introdurre la novità del catalogo di Milestone. Il demolitore nero e verde con il suo design a tema spettrale e il potente predatore degli oceani preistorici sono protagonisti di un inseguimento ad alto numero di giri attraverso i paesaggi mozzafiato del Colorado, trasmettendo tutta l’azione frenetica su quattro ruote che attende i fan di tutto il mondo. È importante notare che il Colorado è solo uno dei tre ambienti originali ispirati ai grandi spazi aperti americani in cui i giocatori potranno scatenare tutta la potenza dei 66 truck ufficiali di Monster Jam che troveranno (40 truck sono inclusi nel gioco base e 26 saranno disponibili attraverso DLC gratuiti e a pagamento). Infatti, oltre a vivere le competizioni ufficiali in tutte e tre le categorie di stadi ispirati a luoghi reali, Monster Jam Showdown porterà i giocatori a gareggiare anche nella Death Valley e in Alaska, offrendo un vasto pacchetto arcade con un totale di 10 diverse modalità di gioco.

