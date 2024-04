Super Monkey Ball Banana Rumble: adventure trailer per il titolo SEGA

Che il divertimento abbia inizio: SEGA of America ha rivelato un trailer e nuovi dettagli sulla modalità Avventura di Super Monkey Ball Banana Rumble. Grazie alla possibilità di giocare sia online che in cooperativa locale in 4 giocatori, oltre a una serie di funzionalità di assistenza, divertirsi con amici e famiglia non è mai stato così facile: il gioco arriverà su Nintendo Switch il 25 giugno. Mentre visitano un’isola tropicale, AiAi e la sua banda incontrano Palette, una scimmietta avventuriera alla ricerca della Banana leggendaria. Accettano di aiutarla nel suo viaggio attraverso mondi meravigliosi per raccogliere degli artefatti speciali che si dice siano la chiave per trovare la preziosa reliquia. Lungo il cammino, incontreranno nuovi amici e misteriosi rivali.

Chi non ha familiarità con Super Monkey Ball o vuole semplicemente migliorare le proprie tecniche in nuovi modi potrà approfittare delle funzionalità di assistenza opzionali, disponibili in Banana Rumble!

Queste includono:

L’abilità di tornare indietro nel tempo per raggiungere un punto precedente di una fase e riprovare a superare un’area impegnativa.

Un’opzione Guida fantasma, la quale aggiungerà un concorrente trasparente accanto al giocatore che dimostrerà i metodi principali per raggiungere il traguardo.

Una guida del percorso che ti indicherà la direzione da seguire se non sai dove andare.

La scelta di ripartire da un checkpoint in determinate fasi e molto altro!

Introduzione del mondo di gioco

La modalità Avventura offre 200 nuove fasi ambientate in mondi diversi, ognuna con i propri colpi di scena che possono essere affrontati in singolo o in compagnia nella modalità cooperativa da 4 giocatori! Tutto questo è accompagnato da una storia emozionante, raccontata tramite filmati.

Per dare un assaggio di ciò che attende i fan, SEGA ha deciso di presentare una fase di ciascuno dei primi cinque mondi della modalità.

Mondo 1 – Fattoria delle banane

Il mondo 1 è stato progettato in modo naturale per insegnare progressivamente tutti gli strumenti e i trucchi del gioco ai giocatori, così da prepararli per il resto della loro avventura! Un ottimo esempio è la fase “Slittaparete”, dove gradini e rampe più alti della palla del giocatore sono stati posizionati per tutta la fase. Usa la nuova tecnica, lo Scatto rotante, per superare i gradini!

Mondo 2 – Giardino di rose

La fase “Labirinto delle meraviglie” ricorda un enorme labirinto da giardino. I giocatori dovranno trovare il percorso corretto per raggiungere il traguardo.

Mondo 3 – Città galleggiante

La fase “Attiva e vai” presenta degli interruttori che muovono le varie impalcature. Qui i giocatori dovranno usare gli interruttori al momento giusto per raggiungere il traguardo.

Mondo 4 – Tempio d’oro

La fase “Palle rotolanti” presenta delle palle giganti che bloccano la strada al giocatore. I giocatori devono manovrare questi oggetti giganti per arrivare alla fine del percorso.

Mondo 5 – Valle di pietra

Il traguardo della fase “Lanciarazzi” è posizionato in alto nel cielo. Usa il razzo per lanciarti in aria e mirare al traguardo!

Caratteristiche di Super Monkey Ball Banana Rumble:

Prova un gioco emozionante e facile da imparare, ma appagante e impegnativo da padroneggiare.

Scatenati con la tua combriccola preferita e lanciati nel multiplayer online per un massimo di 16 giocatori o nel multiplayer locale per un massimo di 4 giocatori Immergiti in una storia meravigliosa giocando localmente o online nella nuovissima modalità Avventura, dove attraverserai 200 nuove fasi in singolo o in modalità cooperativa da 4 giocatori.

Sfoggia il tuo stile personalizzando il tuo personaggio con oltre 300 oggetti alla moda tra cui scegliere. Usa la nuova tecnica dello Scatto rotante per superare rapidamente i rivali o creare nuove scorciatoie per conquistare la vittoria!