Overwatch 2: trailer della stagione 10

Blizzard ha rilasciato un nuovo video promozionale per il debutto della decima stagione di Overwatch 2, prevista per il 16 aprile. Questa nuova stagione introdurrà in anteprima l’inedito personaggio chiamato Venture, una potente forza d’attacco dotata di un escavatore intelligente e un carattere vivace. Venture, la cui specialità è l’archeologia, si appresta a sconvolgere il campo di battaglia con onde d’urto per mettere in difficoltà la squadra avversaria.

A seguire, le novità principali della nuova stagione:

Sbloccate il nuovo Eroe danno, Venture. Scavate nel loro kit di abilità ed esplorate nuove meccaniche sotterranee.

Venture e tutti gli altri eroi sono sbloccati immediatamente per tutti coloro che hanno completato la nuova esperienza di gioco. Venture sarà disponibile anche in Competizione al lancio.

Sfumate i confini tra il bene e il male con l’Evento Mirrorwatch, dove i virtuosi sono crollati nella malvagità e i malvagi emergono come eroi.

Raccogliete i Prismi Mitici man mano che avanzate nel Pass Battaglia e usateli per sbloccare Vengeance Mercy e selezionare le skin precedenti nel Negozio Mitico!

Impegnatevi in un intenso braccio di ferro mentre vi contendete il controllo di una serie di punti di cattura nella modalità di gioco Clash Game Mode Trial, una nuova ed entusiasmante modalità di gioco 5v5.

Per scoprire qualcosa di più sul nuovo personaggio, potete leggere questo post sul blog ufficiale del gioco.