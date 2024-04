Stellar Blade: un nuovo teaser presenta alcuni dei mostruosi Naytiba

Mescolare stile, azione e creature spaventose costituisce una ricetta sicura per il successo nei giochi d’azione. E per Stellar Blade, il primo titolo per PlayStation sviluppato da Shift Up, gli sviluppatori hanno introdotto un tocco unico a questa formula consolidata, con un design delle creature unico e che diventa un punto focale dell’esperienza. Ecco dunque un nuovo teaser che presenta proprio il design di alcune di queste terrificanti creature.

Stellar Blade attinge a diverse fonti per creare la sua schiera di giganti conosciuti come Naytiba: queste risorse includono lo studio di animali reali, modelli in argilla tridimensionali e il contributo del rinomato designer coreano di creature mostruose Hee-Cheol Jang. Inizialmente reclutato come consulente, Jang è presto diventato un membro fondamentale del team, dedicandosi sempre più alla progettazione e alla realizzazione dei Naytiba.

Il futuro dell’umanità è in pericolo in Stellar Blade, una nuovissima avventura d’azione incentrata sulla storia per PlayStation 5. Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata, e i pochi superstiti della razza umana, ormai decimata, sono fuggiti su una Colonia nello spazio. È proprio partendo da questa colonia che EVE, in missione per la settima Unità aerea, giunge sul nostro pianeta, ormai desolatamente distrutto, con una precisa missione: salvare l’umanità liberando la Terra dai Naytiba, le creature malvagie che l’hanno devastata. Tuttavia, nell’affrontare i Naytiba uno per uno e nel cercare di fare luce sul misterioso passato della civiltà umana, EVE si rende conto che la sua missione non è così semplice. In realtà, niente è come sembra.