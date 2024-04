World of Warcraft: le novità della patch 10.2.7 di Dragonflight

Dopo le numerose storie che hanno riempito le regioni di Dragonflight e i tanti aggiornamenti ai contenuti, ne resta ancora uno: Cuore Oscuro (10.2.7) presto arriverà sui Reami Pubblici di Prova. In World of Warcraft, Cuore Oscuro porterà a termine la storia di Dragonflight e farà da punto di inizio della nostra prossima grande storia in arrivo quest’anno, The War Within, e che sarà il primo capitolo di un arco narrativo multi-espansione, la Saga dell’Anima del Mondo. Ma non è tutto, perché Cuore Oscuro introdurrà anche un nuovo ed entusiasmante evento! Sulla scia di Plunderstorm dell’aggiornamento 10.2.6, il team di WoW ha annunciato World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria. Questo nuovo evento PvA riporterà in vita un’espansione molto amata, con grandi novità, come parte dei festeggiamenti che proseguiranno tutto l’anno per il 20° anniversario di WoW.

L’evento WoW Remix include:

RITMO DI PROGRESSIONE DEI LIVELLI ACCELERATO

Tutte le zone, le creature, le missioni e le ricompense sono state riprogettate per fornire un’esperienza di progressione accelerata dal livello 1 al livello 70.

TUTTE LE SPEDIZIONI E LE INCURSIONI DISPONIBILI

Le spedizioni saranno disponibili in modalità Normale a partire dal Tempio della Serpe di Giada al livello 10, con le altre spedizioni che si sbloccheranno nel corso della progressione e la modalità Eroica disponibile dal livello 60.

Le incursioni saranno disponibili in modalità Ricerca delle Incursioni e Normale nell’intervallo di livello 35-70, e dal 70 in poi si sbloccherà la modalità Eroica.

EQUIPAGGIAMENTI RINNOVATI

Potenti equipaggiamenti saranno disponibili a tutti i livelli da numerose fonti (missioni, casse, creature e boss) permettendo di raggiungere rapidamente il livello oggetti 486. Ed essendo molto più alto di quanto previsto per i contenuti di MoP, giocatori e giocatrici potranno sentirsi potenti e invincibili!

ACCESSO FACILE PER TUTTI I GIOCATORI DI WOW ATTIVI

Come Plunderstorm, l’evento WoW Remix sarà disponibile al di fuori del gioco principale per tutti i giocatori attivi, con un abbonamento o con del tempo di gioco disponibile.

L’evento WoW Remix sarà accessibile dal client di Dragonflight, ma non richiederà l’acquisto obbligatorio dell’ultima espansione. Gli account di prova gratuita possono partecipare all’evento WoW Remix fino al livello 20, dopodiché per proseguire dovranno acquistare un abbonamento o del tempo di gioco.