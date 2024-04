Overwatch 2: tutto sulle nuove “Formazioni ampie”

La stagione 10 di Overwatch 2 è qui, Blizzard torna alla carica sul blog ufficiale del gioco con un nuovo post sul blog ufficiale dedicato all’aggiornamento sulla Matrice Difensiva, “concepito come parte dei nostri continui sforzi per mantenere Overwatch 2 un’esperienza divertente, sicura e inclusiva per tutti. Nel nostro recente Aggiornamento sullo sviluppo abbiamo rivelato una serie di nuove funzionalità volte a rafforzare i legami tra amici e proteggerli dai comportamenti negativi.” Primo focus è sulle cosiddette “Formazioni ampie”; approfondiamo quindi queste modifiche e vediamo cosa ci riserva il futuro nelle prossime stagioni.

Overwatch 2 ha sempre offerto un’esperienza più gratificante quando condivisa con gli amici. Tuttavia, in modalità competitiva, non è sempre possibile fare gruppo se alcuni dei propri amici ha un grado troppo diverso dal proprio. Ecco perché la Stagione 10 vede l’introduzione delle “Formazioni ampie”, che permetteranno di affrontare le competitive con gli amici a prescindere dai gradi. Ma cos’è esattamente una formazione ampia? È un termine che indica una configurazione di giocatori in cui il divario di abilità tra il giocatore con il grado più alto e quello con il grado più basso è notevolmente esteso. Qualsiasi formazione con giocatori di grado Diamante o inferiore separati da più di cinque divisioni è una formazione ampia, così come ogni formazione con giocatori di grado Master separati da più di tre divisioni. Inoltre, anche le formazioni con giocatori Grandmaster o Campioni sono ampie, a prescindere dalla differenza di divisioni.

Articoli Consigliati Marvel Rivals: svelata la prima mappa, Yggsgard World of Warships mette in palio un PC da gaming NZXT

Questa nuova opzione di coda richiede qualche compromesso. In primo luogo, i tempi di attesa saranno maggiori poiché sarà necessario abbinare la formazione ad altre formazioni ampie usando il delta dei ruoli per garantire partite più eque possibile. Per esempio, una formazione ampia con un giocatore Platino e uno Bronzo sarà abbinata a un’altra formazione con una simile distribuzione di abilità, al fine di creare un incontro più equo possibile. Tuttavia, alcune partite potrebbero non sembrare così bilanciate, poiché potreste trovare avversari con un livello di abilità molto diverso. Fortunatamente, questo tipo di partite non avranno un impatto significativo sui progressi competitivi.

Inoltre, ci sarà un nuovo modificatore alla fine dell’incontro. Non sarebbe equo vedere i giocatori con un livello di abilità più basso scalare senza problemi fino ai gradi più alti solo per essere entrati in squadra con giocatori più forti, per cui in alcune formazioni (a seconda del divario di abilità) i progressi saranno minimi se non addirittura assenti. Questa misura è volta a impedire ai giocatori più esperti di sfruttare questo ambiente per far avanzare i loro amici di grado inferiore.

I giocatori singoli saranno sempre abbinati ad altri giocatori singoli o “formazioni ristrette”, quindi non si ritroveranno mai contro formazioni ampie. Questo significa anche che non sarà possibile entrare in coda con formazioni ampie da quattro giocatori, perché non sarebbe possibile inserire al loro interno un giocatore singolo. Questa modifica dovrebbe incoraggiare i giocatori a non usare account alternativi quando vogliono giocare con gli amici. Questa novità nel matchmaking competitivo sarà attiva a partire dalla Stagione 10.