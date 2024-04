PUBG MOBILE e la speciale collaborazione con SpyxFamily

PUBG MOBILE, uno dei giochi mobile più popolari al mondo, annuncia con orgoglio la sua nuova collaborazione con il fenomeno anime globale SpyxFamily, fino al 12 maggio. Questa entusiasmante partnership introduce una varietà di oggetti e set dall’anime per consentire ai giocatori di migliorare la loro esperienza di gioco, insieme a un nuovo Percorso Premi a tema. SpyxFamily è una storia avvincente e ispiratrice che segue le avventure di Loid Forger, una spia sotto copertura che si costruisce una famiglia come parte di una missione segreta. Non lo sa, ma sua moglie è un’assassina esperta, e la loro figlia appena adottata possiede abilità telepatiche. Con milioni di copie vendute del manga in tutto il mondo, un film d’animazione e due stagioni di anime acclamate, la serie ha conquistato i cuori dei fan di tutto il mondo.

Sarà presente anche un nuovissimo Percorso Premi a tema. Dopo aver attivato il sistema con una spesa UC una tantum, i giocatori sbloccheranno compiti per guadagnare punti per ottenere premi aggiuntivi, con la tanto ambita skin per il veicolo Dacia dell’anime disponibile come premio immediato.

Mentre cerchiamo di evolvere l’esperienza di PUBG MOBILE, siamo entusiasti di annunciare la nostra ultima collaborazione con l’amato franchise di SPY×FAMILY. Siamo emozionati di offrire ai nostri giocatori un’esperienza in-game che non solo offre azione mozzafiato, ma incarna anche il fascino di SPY×FAMILY.

afferma Vincent Wang, Responsabile della Pubblicazione di PUBG MOBILE presso Tencent Games.

La nuova collaborazione tra PUBG MOBILE e SPY×FAMILY sarà disponibile dal 12 aprile al 12 maggio. Scarica e gioca gratuitamente al gioco su App Store e Google Play Store per provare i nuovi contenuti.